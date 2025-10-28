В Казахстане продолжается реализация поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по модернизации транспортной системы и повышению транзитного потенциала страны, передает BAQ.KZ.

Комплекс мер направлен на улучшение логистики, укрепление транспортной связанности регионов и поддержку устойчивого экономического роста.

За восемь месяцев 2025 года транзитные перевозки через страну составили 25,81 млн тонн, что на 3,2 % выше показателя прошлого года. Это свидетельствует о положительном эффекте принимаемых мер и развитии ключевых международных транспортных коридоров.

Дорожная инфраструктура

В 2025 году работы затронули около 13 тыс. км автодорог всех категорий:

2,2 тыс. км – строительство и реконструкция республиканских дорог;

6,6 тыс. км – капитальный и средний ремонт республиканской сети;

4,1 тыс. км – обновление местных дорог.

До конца года планируется завершить работы на 6,1 тыс. км. Для повышения эффективности бюджета введена платность на 10 новых участках протяженностью 2 тыс. км, увеличив общую длину платных трасс до 5,2 тыс. км.

Авиация

Парк казахстанских авиакомпаний насчитывает 105 самолетов, включая восемь новых машин. Международные рейсы осуществляются в 31 страну по 144 маршрутам с частотой 842 рейса в неделю.

Крупные проекты включают:

восстановление аэропорта Аркалык;

генеральный план развития аэропорта Алматы и инвестиции TAV Airport Holding на $362 млн;

строительство и модернизацию аэропорта Астаны на 547 млрд тенге;

строительство грузопассажирского аэропорта в СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" на 250 млрд тенге;

утверждение концепции гражданской беспилотной авиации на 2025–2031 годы.

На внутреннем рынке появились новые перевозчики, открыто более 35 международных маршрутов, включая Будапешт, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу и Мюнхен.

Железнодорожный и водный транспорт

За девять месяцев перевезено 339,4 млн тонн грузов железной дорогой (+10,5 % к прошлому году). До 2029 года планируется обновить 11 тыс. км линий, из которых уже модернизировано более 2,8 тыс. км.

Морскими путями перевезено 6 млн тонн (+9 %), контейнерные перевозки выросли на треть – до 67,2 тыс. ДФЭ. В порту Актау введен первый пусковой комплекс контейнерного хаба, способный к концу года увеличить пропускную способность до 240 тыс. ДФЭ в год.

Ключевые события 2025 года: запуск второй линии ж/д Достык – Мойынты, начало строительства линии Кызылжар – Мойынты, поставка 775 локомотивов и 2,7 тыс. платформ, модернизация 124 вокзалов, новый сухогруз на линии Курык – Баку и подготовка к вводу двух паромов.

Ратифицировано межправительственное соглашение с Китаем, которое впервые среди иностранных государств дает Казахстану право транзитных автоперевозок вглубь территории КНР.

Автотранспорт и контроль

Казахстан укрепляет позиции отечественных автоперевозчиков, подписав соглашения с 42 странами о ежегодном обмене разрешениями. Введены обновленные правила выдачи иностранных бланков и автоматизация процессов для снижения коррупционных рисков.

Контроль за грузовым транспортом переводится в цифровой формат через автоматизированные станции измерения (АСИ) – уже функционируют 63 станции, интегрированные с системой ЕРАП.