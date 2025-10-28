По состоянию на 1 октября 2025 года общий объем пенсионных накоплений граждан Казахстана достиг 25,73 трлн тенге, увеличившись за год на 4,56 трлн тенге или 21,5%, передает BAQ.KZ со ссылкой на ЕНПФ.

Основную часть накоплений традиционно составляют обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — 24,4 трлн тенге, что на 19,8% больше, чем годом ранее. Накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) выросли на 15,6% — до 726,9 млрд тенге, а по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) отмечен максимальный прирост — 32,8%, до 9,47 млрд тенге.

Кроме того, за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), введенных с января 2024 года, накоплено 596,2 млрд тенге.

Прирост пенсионных накоплений обеспечивается за счет взносов и инвестиционного дохода. За девять месяцев 2025 года на счета вкладчиков поступило 2,37 трлн тенге пенсионных взносов — это на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, по ОПВ поступило 1,94 трлн тенге, по ОППВ — 100,7 млрд тенге, по ДПВ — 1,82 млрд тенге, а по ОПВР — 326,02 млрд тенге.

С января по сентябрь 2025 года выплаты и переводы в страховые организации составили 1,37 трлн тенге, что в 1,6 раза превышает показатель прошлого года.

Наибольшую долю составили единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение — 823,8 млрд тенге.

Выплаты по возрасту выросли на 23,4%, до 181,8 млрд тенге. Средняя ежемесячная выплата по графику при достижении пенсионного возраста составила 35 691 тенге.

Также за девять месяцев осуществлены:

выплаты по наследству — 50,5 млрд тенге;

в связи с выездом на ПМЖ — 32,6 млрд тенге;

лицам с инвалидностью — 2,33 млрд тенге;

на погребение — 8,03 млрд тенге;

переводы в страховые организации — 269,2 млрд тенге.

На 1 октября 2025 года в ЕНПФ открыто 17,97 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) — рост за год составил 7% или 1,17 млн счетов. Из них: по ОПВ — 11,25 млн, по ОППВ — 752,3 тыс., по ДПВ — 460,1 тыс.

Активными считаются 6,91 млн счетов — на них в течение года поступали взносы, что составляет 68,8% от общего числа потенциально активных счетов.

Количество условных пенсионных счетов, на которых учитываются ОПВ работодателя, составило 5,32 млн единиц.