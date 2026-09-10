Новые самолеты и новые возможности: какие инвестиции нужны авиации Казахстана?

Air Astana заказала 65 самолетов, для финансирования которых, по словам руководства компании, потребуется 14-15 млрд долларов. В то же время Международный аэропорт Актау планирует стать логистическим центром, объединяющим воздушные, морские и наземные перевозки. Какие условия, помимо финансирования, необходимы для реализации этих планов, обсудили представители отрасли в рамках Astana Finance Days, передает корреспондент BAQ.KZ.

Почему авиасообщение важно для Казахстана?

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева отметила стратегическое значение авиации для Казахстана. Большая территория страны и отсутствие прямого выхода к Мировому океану делают развитие воздушного сообщения особенно важным.

«Казахстан занимает девятое место в мире по площади. Кроме того, наша страна является крупнейшим государством, не имеющим прямого выхода к морю. Учитывая это, авиация имеет для Казахстана стратегическое значение», – сказала Салтанат Томпиева.

По ее словам, Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по безопасности полетов, пассажирским и грузовым перевозкам. При этом безопасность остается главным приоритетом отрасли.

Для дальнейшего расширения авиасообщения необходимо одновременно наращивать возможности как авиакомпаний, так и аэропортов. Представители компаний, выступившие на сессии, рассказали о планах по обоим направлениям.

Зачем Air Astana нужны 14-15 млрд долларов?

Главный исполнительный директор Air Astana Ибрахим Жанлыел, отвечая на вопрос о финансировании дальнейшего роста компании, сообщил, что авиаперевозчик заказал 65 воздушных судов.

«У нас есть заказ на 65 самолетов. Для этого потребуется 14-15 миллиардов долларов», – сказал он.

Жанлыел отметил, что значительную роль в развитии компании сыграла финансовая поддержка акционеров. Говоря о государственной поддержке, он также напомнил, что ранее для финансирования приобретения самолетов использовались экспортно-импортные кредиты.

Однако приобретение новых воздушных судов само по себе не решает всех вопросов, связанных с увеличением объемов перевозок. По словам главы компании, вместе с авиапарком должна расти и пропускная способность аэропортов.

Таким образом, развитие авиакомпаний и аэропортовой инфраструктуры необходимо рассматривать параллельно. Возможности нового авиапарка можно будет использовать в полной мере только при наличии инфраструктуры, способной принимать и обслуживать дополнительные самолеты.

Рост после сложных периодов

Ибрахим Жанлыел также рассказал, что в последние годы компании пришлось пройти через несколько сложных периодов. Пандемия COVID-19 повлияла на работу авиаперевозчиков по всему миру и стала серьезной проверкой их способности адаптироваться к изменениям.

«Первая половина 2021 года была непростой. Однако этот период позволил нам стать еще сильнее», – отметил он.

По его словам, опыт, полученный во время пандемии, помог компании справляться и с последующими вызовами. После начала войны между Россией и Украиной Air Astana пришлось оперативно перестраивать свою работу.

Несмотря на эти изменения, компания продолжает ориентироваться на рост. Air Astana рассматривает возможности не только внутри региона, но и за его пределами. Отдельное внимание Жанлыел обратил на роль авиасообщения в развитии Среднего коридора.

Какое место авиация занимает в Среднем коридоре?

Генеральный директор Международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева отметила, что в контексте Среднего коридора основное внимание традиционно уделяется морским и железнодорожным перевозкам. При этом потенциал авиации пока используется не в полной мере.

«Авиация, к сожалению, пока не полностью интегрирована в Средний коридор. Наше географическое положение – ключевое преимущество не только аэропорта Актау, но и других региональных аэропортов Казахстана», – сказала Меруерт Жолдыбаева.

По ее словам, помимо Актау, аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Туркестана также имеют потенциал для участия в транспортной системе, объединяющей несколько видов перевозок.

Спикер отметила, что Казахстан инвестирует в развитие железных и автомобильных дорог, а также морских портов. В частности, проекты в порту Курык способствуют развитию транспортного сообщения через Каспийское море с Баку. Следующая задача – интегрировать в эту сеть воздушные перевозки.

Как планируют развивать аэропорт Актау?

Меруерт Жолдыбаева привела инфраструктурный проект аэропорта Актау в качестве примера сотрудничества государства и частного сектора. По ее словам, проект с участием Банка развития Казахстана позволил развивать инфраструктуру аэропорта.

Она отметила, что поддержка крупных финансовых институтов будет важна и для дальнейших проектов. При этом речь идет не только о расширении одного аэропорта, но и о более тесной интеграции аэропортов Казахстана с другими транспортными маршрутами.

Близость Актау к морю и портовой инфраструктуре создает возможности для развития грузовых перевозок. Дополнительный спрос на логистические услуги формирует и торговля между Китаем и Европой.

По словам Жолдыбаевой, в перспективе авиация могла бы взять на себя около 3–5% грузового потока, связанного с портовой инфраструктурой. Она назвала это одним из потенциальных направлений дальнейшего развития.

«Мы не хотим концентрироваться исключительно на пассажирских или грузовых перевозках. Сейчас мы подошли к этапу, когда аэропорт может стать индустриальным центром, обеспечивающим логистические связи в рамках Среднего коридора», – сказала глава аэропорта.

Таким образом, аэропорт Актау планирует развиваться не только как площадка для обслуживания авиарейсов, но и как центр, связывающий воздушные, морские и наземные перевозки.

Финансирование и инфраструктура должны развиваться вместе

Озвученные на сессии планы показывают масштаб инвестиций, необходимых авиационной отрасли. Air Astana требуется финансирование для расширения авиапарка, тогда как аэропорт Актау планирует развивать грузовое направление и интегрироваться в Средний коридор.

Эти направления взаимосвязаны: авиакомпаниям необходимы новые самолеты, но аэропорты должны быть готовы к увеличению пассажирских и грузовых потоков. В свою очередь, инвестиции в аэропортовую инфраструктуру дают результат при наличии стабильного потока рейсов и грузов. Поэтому наряду с финансированием представители отрасли поднимают вопрос более тесной интеграции различных видов транспорта.