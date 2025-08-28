Новые схемы мошенничества через QR-коды выявлены в Казахстане
В Казахстане правоохранительные органы выявили очередную схему мошенничества с использованием мобильных приложений и QR-кодов, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, 40-летний мужчина под предлогом покупки товаров показывал продавцам поддельный QR-код, создавая видимость перевода денежных средств. Таким образом он получил имущественную выгоду на сумму 45 тысяч тенге. На данный момент известно о его причастности к двум аналогичным эпизодам.
Личность злоумышленника была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, анализа записей камер видеонаблюдения и показаний свидетелей. По факту мошенничества начато досудебное расследование.
Полиция призывает граждан принимать оплату за товары и услуги только после фактического поступления средств, не доверять исключительно визуальной демонстрации квитанций и QR-кодов.
Правоохранительные органы отмечают, что мошенничество с использованием интернета и мобильных приложений становится все более распространенным, поэтому продавцам необходимо проявлять особую бдительность.
