Новые школы, детсады и IT-центр открыли в Казахстане ко Дню Республики

В Казахстане ко Дню Республики открыли новые учреждения образования для детей. В Астане начали работу два дворца школьников на 1 500 мест, в Алматы — три детских сада на 880 мест. Новые школы, лицей-интернат и IT-центр также появились в нескольких регионах страны.

Как сообщили в министестве посвещения, в столице новые дворцы школьников предоставят детям возможности для дополнительного образования, развития творческих и интеллектуальных способностей с учётом их интересов.

В Алматы открылись три детских сада общей вместимостью 880 мест. В них созданы условия для обучения, игр и всестороннего развития дошкольников.

В Талдыкоргане начало работу новое здание специализированного лицея-интерната «Білім-инновация», рассчитанное на 300 учащихся. Объект призван обеспечить школьникам условия для получения качественного образования и развития способностей.

В селе Коксай области Жетісу открылась школа на 60 мест, а в селе Кыстау-Курчум Восточно-Казахстанской области — новая школа на 50 мест. Оба объекта введены в эксплуатацию ко Дню Республики. Их открытие направлено на улучшение условий обучения детей в сельской местности.

Ещё одно новое школьное здание появилось в Каражале области Ұлытау. Школа № 5 рассчитана на 80 мест. Обновлённая инфраструктура позволит организовать учебный процесс в более комфортных условиях.

Кроме того, в Актобе открылся инновационный учебный центр Aqtobe IT Hub на 300 мест. Здесь дети смогут изучать искусственный интеллект, робототехнику, 3D-моделирование, программирование и цифровые медиа, а также работать над собственными проектами.

Открытие новых образовательных учреждений соответствует задачам по развитию инфраструктуры образования, расширению возможностей дополнительного обучения и обеспечению доступности качественного образования для детей в городах и сёлах.