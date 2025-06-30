Новый национальный проект по строительству "Келешек мектептері" в Казахстане вызывает активные дискуссии в обществе. Одни говорят о высоких затратах, другие – о срывах сроков ввода объектов. Однако специалисты, непосредственно вовлечённые в реализацию проекта, считают, что критика часто не учитывает масштаб и новизну подхода, передает BAQ.KZ.

По словам директора проектирования и строительства АО "Samruk-Kazyna Construction" Ануарбека Хами, речь идёт не о строительстве "красивых коробок", а о создании фундаментально новой образовательной среды, отвечающей вызовам времени.

Почему "Келешек мектептері" – это шаг вперёд

"Мы впервые проектируем и строим школы по единому современному стандарту, – отмечает Хами. – Если раньше каждая школа в Казахстане создавалась по индивидуальному проекту и строилась по 3–4 года, то теперь страна получает единообразные, функциональные и комфортные здания — от Астаны до самых отдалённых сёл".

В проектах предусмотрены STEM-лаборатории, хореографические залы, мастерские, спортивные и воркаут-зоны, широкие коридоры, индивидуальные шкафчики и питьевые фонтаны. Площадь учебных корпусов увеличена на 20%, создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями.

Вызовы и решения

Эксперт признаёт: нацпроект – пилотный, что неизбежно сопровождается трудностями. Среди ключевых вызовов – нехватка кадров в регионах, дефицит земельных участков, устаревшая нормативная база и низкий уровень цифровизации отрасли.

"Если бы не внедрение системы eQurylys, мы бы тонули в бумагах. Благодаря цифровому контролю, сейчас мы видим весь процесс в режиме реального времени — от графиков до актов выполненных работ", – говорит Хами.

Экономия и качество

Что касается стоимости, то, по словам эксперта, оснащение новых школ в среднем в четыре раза выше, чем в типовых проектах прошлых лет. Но именно это позволяет впервые полностью соответствовать приказу №70 Министерства просвещения РК, устанавливающему требования к оснащению школ.

"Это не расходы, а инвестиции в детей и в человеческий капитал страны, - подчеркивает директор проектирования и строительства. - Основная цель - не просто построить здания, а создать среду, где дети хотят учиться, а педагоги - работать".

Поддержка общества

Проект активно обсуждался с населением. В сентябре 2023 года в всенародном обсуждении приняли участие более 6 тысяч человек, включая родителей, педагогов и самих учеников. Почти 90% опрошенных поддержали предложенные решения по архитектуре и наполнению школ.

"Келешек мектептері" — это новый стандарт школьной инфраструктуры, который, по мнению Ануарбека Хами, должен стать нормой по всей стране, чтобы каждый казахстанский ребёнок, независимо от региона, имел равные условия для старта в жизни.