Аким города Алматы Дархан Сатыбалды поздравил школьников с Днем знаний в одной из новых школ, построенных в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передаёт BAQ.KZ.

К началу учебного года в мегаполисе открылось 7 современных школ на 12 тыс. мест в Алатауском, Алмалинском, Бостандыкском и Наурызбайском районах. Они оснащены просторными кабинетами, цифровыми классами, лабораториями, спорткомплексами и актовыми залами.

"Сегодня более чем для 350 тысяч школьников Алматы прозвенел первый звонок. Свыше 28 тысяч первоклассников впервые переступили порог школы. Это волнительный и радостный момент для родителей и педагогов. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, важно создавать равные и современные условия для качественного образования каждого ребенка", — отметил Дархан Сатыбалды.

До конца сентября в городе появятся ещё 5 школ на 10,5 тысячи мест. В целом строится 21 школа по нацпроекту и ещё 8 — за счёт частных инвесторов. Капитальный ремонт пройдёт в 31 школе до 2027 года.