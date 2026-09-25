Новые скоростемеры установили в 11 районах Северного Казахстана
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В районных центрах Северо-Казахстанской области установили 27 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры будут контролировать скорость на наиболее проблемных участках дорог, передает BAQ.KZ.
Новые комплексы появились в рамках работы по развитию цифровых технологий и повышению безопасности дорожного движения.
Совместно с местными исполнительными органами полицейские определили участки, где необходимо усилить контроль. При выборе мест учитывались статистика ДТП, интенсивность движения, а также близость школ, больниц и других объектов.
Сейчас 27 новых аппаратно-программных комплексов введены в эксплуатацию в 11 районах области.
Всего на территории Северо-Казахстанской области функционирует 121 комплекс автоматической фиксации нарушений.
С начала их работы камеры выявили более 134 тысяч нарушений правил дорожного движения.
В ведомстве напоминают, что превышение скорости остается одним из наиболее серьезных нарушений ПДД и может создавать угрозу для всех участников дорожного движения.
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