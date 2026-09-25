Новые скоростемеры установили в 11 районах Северного Казахстана

В районных центрах Северо-Казахстанской области установили 27 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры будут контролировать скорость на наиболее проблемных участках дорог, передает BAQ.KZ.

Новые комплексы появились в рамках работы по развитию цифровых технологий и повышению безопасности дорожного движения.

Совместно с местными исполнительными органами полицейские определили участки, где необходимо усилить контроль. При выборе мест учитывались статистика ДТП, интенсивность движения, а также близость школ, больниц и других объектов.

Сейчас 27 новых аппаратно-программных комплексов введены в эксплуатацию в 11 районах области.

Всего на территории Северо-Казахстанской области функционирует 121 комплекс автоматической фиксации нарушений.

С начала их работы камеры выявили более 134 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В ведомстве напоминают, что превышение скорости остается одним из наиболее серьезных нарушений ПДД и может создавать угрозу для всех участников дорожного движения.