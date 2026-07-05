Новые скверы и дворы открыли ко Дню столицы в Астане

В столичном районе Нура ко Дню Астаны открылись новые общественные пространства и завершено благоустройство ряда дворовых территорий. Для жителей стали доступны два сквера, четыре двора и новое спортивное поле.

Как передает официальный сайт городского акимата, ко Дню столицы в районе открыли новый сквер около жилого комплекса «Алтын Шар-1», созданный за счет средств инвестора. На территории площадью около одного гектара обустроена тихая прогулочная зона с пешеходными дорожками, высажены деревья, кустарники и цветочные композиции, установлены скамейки и урны.

Также состоялось торжественное открытие сквера «4 сезона», который ранее начал работу в техническом режиме ко Дню защиты детей. Проект реализован совместно с компанией BI Group. Концепция сквера основана на подборе растений таким образом, чтобы территория сохраняла привлекательный вид в течение всего года. Здесь высажено более 400 деревьев и свыше 14 тысяч кустарников, оборудованы пешеходные дорожки, качели, шахматные столы и другие элементы благоустройства.

В рамках программы «Бюджет народного участия» завершены работы сразу на четырех дворовых территориях. По ул. Ч.Айтматова, 41, 41А и 41Б появились современная детская площадка, уличные тренажеры, выполнено озеленение, установлены скамейки и урны.

Во дворах по улице Сыганак, 16 и 16/1 обустроены детская площадка, футбольное поле, воркаут-зона, тренажеры, тихие зоны отдыха, а также проведено озеленение и освещение территории.

Кроме того, возле жилых комплексов «Үркер City» и «Boston Comfort House» введено в эксплуатацию новое футбольное поле размером 15×30 метров. Одновременно выполнено благоустройство прилегающей территории, что позволило создать еще одно комфортное пространство для занятий спортом и отдыха жителей.