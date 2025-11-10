В Карагандинской области подходит к завершению подготовка автодорог к зимнему периоду, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение и безопасность на трассах в условиях снегопадов и метелей, на наиболее проблемных участках устанавливают композитные снегозадерживающие заборы нового типа.

Один из таких участков — подъезд к аэропорту Сары-Арка в районе дачного массива. Здесь уже смонтированы заборы общей протяжённостью 1,2 километра и высотой 4,7 метра.

"В предстоящий зимний сезон будет проводиться мониторинг эффективности этих сооружений. В случае положительных результатов подобные конструкции будут использовать и на других проблемных отрезках трасс," — рассказал руководитель управления транспорта и автомобильных дорог области Максат Мукашев на аппаратном совещании в акимате.

За содержание и обслуживание республиканских трасс в зимний период отвечает компания "ҚАЖсервис". Она обеспечивает уборку снега, обработку дорожного покрытия и контроль за состоянием дорог. В распоряжении дорожников находятся снегоочистители, шнекороторы, комбинированные машины, автогрейдеры и другая техника. Дополнительно проводятся конкурсные процедуры по аренде спецтехники для повышения готовности к снегопадам.

К зиме подготовлены пункты обогрева, котельные, склады с противогололёдными материалами и помещения для персонала. На данный момент заготовлено свыше 2,6 тысячи тонн отсева, соли и угля.

"С 1 октября на всех участках организовано круглосуточное дежурство. Информация о состоянии проезда и принятых мерах по обеспечению безопасности движения оперативно публикуется в социальных сетях," — сообщил директор карагандинского филиала НК "КазАвтоЖол" Думан Калабиев.

Для борьбы со снежными заносами и на лавиноопасных участках республиканских трасс уже установлено около 150 километров постоянных снегозадерживающих заборов. Они появились на таких направлениях, как Астана – Кабанбай-батыр – Нура – Темиртау и Астана – Алматы. Кроме того, в регионе продолжается монтаж деревянных снегозадерживающих щитов.

Одновременно проводятся работы по снижению паводковых рисков. На 12 участках областных автодорог, определённых по итогам прошлогоднего паводкового периода, проведён ремонт и уложены дополнительные водопропускные трубы. Это позволит повысить водопропускную способность дорог и минимизировать угрозу переливов в период таяния снега.

Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что в зимний период особое внимание должно быть уделено безопасности дорожного движения и оперативной работе коммунальных и дорожных служб.