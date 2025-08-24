В рамках празднования Дня города в Рудном Костанайской области состоялось торжественное открытие двух современных физкультурно-оздоровительных комплексов "Sokol" и "Sarybai", а также новых городских фонтанов, передает BAQ.KZ.

"Эти инициативы способствуют улучшению качества жизни населения, развитию социальной инфраструктуры и формированию здоровой и активной среды", - отметили в акимате области.

Физкультурно-оздоровительные комплексы построены в 11-м микрорайоне. Общая стоимость проекта составила 1 млрд 266 млн тенге. Площадь комплекса "Sokol" — 1 536 кв. м, "Sarybai" — 1 872 кв. м. Каждый из объектов рассчитан на 470 человек. В спорткомплексах предусмотрены залы для игровых видов спорта и единоборств: волейбола, мини-футбола, баскетбола, гандбола и борьбы. В рамках реализации проекта создано 23 рабочих места.

Открытие новых объектов позволит расширить спортивную инфраструктуру региона, создать дополнительные условия для развития массового спорта и активного досуга населения, прежде всего молодежи.

В этот же день в Рудном были введены в эксплуатацию два фонтана — один в районе новых спортивных комплексов, второй на пересечении улиц Гагарина и Ленина. Их запуск стал частью программы благоустройства и формирования комфортной городской среды.