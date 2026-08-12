Новые спортивные объекты появляются в селах Карагандинской области

В двух селах Бухар-Жырауского района появились новые места для занятий спортом. В Байкадаме жители уже могут тренироваться на первой воркаут площадке, а в Доскее началось строительство двухэтажного физкультурно оздоровительного комплекса, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В Байкадаме раньше такой площадки не было. Теперь под открытым небом установили комплекс тренажеров для жителей разного возраста.

Часть оборудования рассчитана на людей с инвалидностью.

На площадке есть тренажеры для жима от груди и вертикальной штанги, турники, шведская стенка, степпер, тренажер для жима ногами и комплекс «Шейкер + твистер».

Перед установкой оборудования территорию подготовили с нуля. Площадку выровняли, основание отсыпали и уплотнили, сверху уложили искусственный газон и установили бордюры. Все конструкции закрепили по техническим требованиям.

Работы провели по программе развития сельских территорий за счет местного бюджета.

В соседнем Доскее проект заметно крупнее. Здесь начали строить полноценный физкультурно оздоровительный комплекс.

Здание будет двухэтажным. Внутри разместят универсальный спортивный зал и отдельный зал для борьбы и бокса.

Для посетителей предусмотрят раздевалки с душевыми, гардероб и санузлы. В здании появятся тренерская, медицинский кабинет и помещения для хранения спортивного инвентаря.

После завершения строительства жители села смогут проводить там регулярные тренировки и спортивные занятия независимо от погоды и времени года.

Проект появился по инициативе руководителя одной из строительных компаний Айдоса Идрисова. У этой команды уже есть похожий опыт. В 2023 году физкультурно оздоровительный комплекс был построен в селе Каракудук.

Теперь спортивная инфраструктура района постепенно выходит за пределы крупных населенных пунктов. В одном селе жители получили простую площадку рядом с домом, в другом готовятся открыть целый комплекс с залами для нескольких видов спорта.