Новые спортивные объекты строят в Карагандинской области

Бассейны, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы — в Карагандинской области продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В городах и районах строят и реконструируют объекты, направленные на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни, передает BAQ.KZ.

В Сарани идёт строительство нового спортивного комплекса, в котором ежедневно смогут заниматься до 700 человек. Комплекс будет работать круглый год и станет хорошим местом для занятий различными видами единоборств и функциональным тренингом как для новичков, так и для более опытных спортсменов.

Это будет одноэтажное здание общей площадью более 1850 квадратных метров. При этом большая часть пространства отведена под спортивные залы. Здесь можно будет заниматься борьбой, ММА, боксом и карате, также предусмотрено отдельное помещение для тренажёрного зала.

Здание возводится из лёгких конструкций и на сегодняшний день основные элементы уже собраны, подведены инженерные сети.

А в посёлке Актас строительство физкультурно-оздоровительного комплекса почти завершено, идёт чистовая отделка.

В селе Актогай ведётся реконструкция стадиона. Здесь уже выполнены работы по устройству отдельных элементов инфраструктуры и подведены инженерные сети.

По спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» в регионе реализуются четыре проекта.

В посёлке Карагайлы Каркаралинского района возводится физкультурно-оздоровительный комплекс на 100 мест. Основные строительные работы практически завершены. Осталась внутренняя отделка и благоустройство территории.

Аналогичный объект в селе Коктас также близок к сдаче. Здесь уже выполнены основные строительно-монтажные и наружные работы, проложены инженерные сети и благоустроена прилегающая территория. Ведётся внутренняя отделка, мебель и спортивный инвентарь заказаны.

В посёлке Кушокы Бухар-Жырауского района тоже возводится ФОК. Пока выполнено около четверти работ.

В селе Аксу-Аюлы Шетского района строится плавательный бассейн.

Крупные проекты реализуются и в областном центре — идёт строительство Академии футбола «Шахтёр», которая расположится на 10 гектарах и будет включать в себя административные и тренировочные корпуса, стадионы и крытый манеж.

Ещё один значимый проект — реконструкция стадиона «Шахтёр» и обновление инфраструктуры.

В мае приступят к укладке искусственного газона, а летом начнётся монтаж нового прожекторного освещения, укладка тартанового покрытия беговых дорожек, установка звукового оборудования и навесов над трибунами, а также ремонт входных групп и замена сидений для болельщиков.

А в микрорайоне «Кунгей» строят спортивный комплекс. На сегодняшний день собирают каркас здания — ведётся монтаж металлоконструкций.

Кроме того, в спортивных школах региона запланированы текущие ремонты. Они включают ремонт фасадов и кровли, замену покрытий, модернизацию систем безопасности и обновление инженерных сетей. Будет проведён ремонт здания легкоатлетического манежа в Караганде, лагеря «Бригантина» и бассейна в Сарани.