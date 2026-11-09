Программа «Народная стройка» кардинально преобразит облик нашей страны и повысит качество жизни граждан

Новые спортивные сооружения и инклюзивные центры появятся в регионах Казахстана в рамках программы «Народная стройка». Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый ребенок, независимо от места проживания, должен иметь возможность заниматься спортом. Об этом Глава государства сказал на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Президента, масштабное строительство, которое развернется в 2027 году, охватит все города и районы страны. Программа предусматривает возведение школ, больниц, поликлиник, реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, объектов культуры и спорта.

«Все граждане страны, особенно молодые люди, должны жить в безопасной, комфортной и качественной среде. Достижение этой цели является для меня как Президента страны безусловным приоритетом», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Особое место в программе займут объекты, предназначенные для детей и молодежи.

«В рамках программы будут построены новые спортивные сооружения и инклюзивные центры. Каждый ребенок в Казахстане должен иметь возможность заниматься спортом. Это не просто социальный проект, это стратегическая политическая задача. Будущие чемпионы сегодня растут в самых отдаленных уголках нашей страны, мы должны создать для каждого из них равные возможности», - заявил Президент.

Глава государства напомнил, что за последние пять лет на развитие спорта в Казахстане направили более 616 млрд теңге. В 2025 году в Закон «О физической культуре и спорте» внесли изменения, в том числе утвердили перечень приоритетных видов спорта.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев отметил достижение Айсулу Сулейменовой, установившей рекорд Азии в беге на 100 метров на Азиатских параиграх.

Президент подчеркнул ее силу характера и целеустремленность, напомнив казахскую пословицу «Күш – білекте емес, жүректе», что означает «Храбрость не в кулаках, а в сердце».

«Именно поэтому самоотверженность и целеустремленность параспортсменов заслуживают особого уважения», - сказал Глава государства.

Говоря о предстоящей общенациональной программе строительства, Президент призвал объединить усилия ради будущих поколений.