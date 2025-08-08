217 человек стали обладателями международной стипендии "Болашак", а еще 68 казахстанских ученых — получателями грантов на научные стажировки, передает BAQ.KZ.

Такое решение принято на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Новые стипендиаты будут учиться и стажироваться в ведущих вузах мира, включая MIT, Harvard, Imperial College London, UCL и Humboldt-Universität zu Berlin.

Список новых обладателей грантов скоро опубликуют на сайте и в Telegram-канале АО "Центр международных программ".