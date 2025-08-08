Новые стипендиаты "Болашак" отправятся в топовые вузы мира
217 казахстанцев едут учиться за границу.
Сегодня, 12:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
47Фото: pixabay
217 человек стали обладателями международной стипендии "Болашак", а еще 68 казахстанских ученых — получателями грантов на научные стажировки, передает BAQ.KZ.
Такое решение принято на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.
Новые стипендиаты будут учиться и стажироваться в ведущих вузах мира, включая MIT, Harvard, Imperial College London, UCL и Humboldt-Universität zu Berlin.
Список новых обладателей грантов скоро опубликуют на сайте и в Telegram-канале АО "Центр международных программ".
Самое читаемое
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- Чиновник из СКО "купил" несуществующий трубопровод за 16 млн тенге
- В Костанае простаивает ремонт фасадов домов на 1 млрд тенге?
- В Казахстане ограничат выращивание влаголюбивых культур: утверждена Дорожная карта
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане