Новые технологии повышения нефтеотдачи могут испытать на месторождениях Казахстана

В Казахстане сформируют перечень перспективных технологий, способных повысить нефтеотдачу месторождений. Наиболее эффективные решения в дальнейшем могут пройти опытно-промышленные испытания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Вопросы внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи обсудили на профильном хакатоне Минэнерго. В нем приняли участие представители нефтедобывающих компаний, научно-исследовательских институтов и нефтесервисного сектора.

Эксперты изучили месторождения со схожими геолого-техническими характеристиками, определили основные проблемы при их разработке и подобрали возможные технологические решения.

По итогам работы для каждого рассмотренного месторождения планируется сформировать шорт-лист перспективных технологий с предварительной оценкой их эффективности.

Следующим этапом может стать проведение опытно-промышленных испытаний отобранных решений непосредственно на месторождениях.

В Минэнерго рассчитывают, что такой подход позволит подобрать технологии с учетом особенностей конкретных нефтяных объектов и повысить эффективность их разработки.