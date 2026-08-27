Новые технологии повышения нефтеотдачи могут испытать на месторождениях Казахстана
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В Казахстане сформируют перечень перспективных технологий, способных повысить нефтеотдачу месторождений. Наиболее эффективные решения в дальнейшем могут пройти опытно-промышленные испытания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство энергетики РК.
Вопросы внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи обсудили на профильном хакатоне Минэнерго. В нем приняли участие представители нефтедобывающих компаний, научно-исследовательских институтов и нефтесервисного сектора.
Эксперты изучили месторождения со схожими геолого-техническими характеристиками, определили основные проблемы при их разработке и подобрали возможные технологические решения.
По итогам работы для каждого рассмотренного месторождения планируется сформировать шорт-лист перспективных технологий с предварительной оценкой их эффективности.
Следующим этапом может стать проведение опытно-промышленных испытаний отобранных решений непосредственно на месторождениях.
В Минэнерго рассчитывают, что такой подход позволит подобрать технологии с учетом особенностей конкретных нефтяных объектов и повысить эффективность их разработки.
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