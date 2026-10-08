Новые ТЭЦ и ВИЭ: Казахстан готовит крупное расширение энергосистемы

В Казахстане в 2028–2029 годах планируют запустить новые электростанции общей мощностью около 9,3 ГВт. Из них 4,3 ГВт придется на традиционную энергетику, еще 5 ГВт – на возобновляемые источники энергии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минэнерго.

В 2028 году планируется ввести около 2 ГВт новых мощностей на тепловых и газовых электростанциях.

В список вошли новые установки в Таразе, Атырау и Актобе, третий энергоблок Экибастузской ГРЭС-2, новые мощности в Караганде, Балхаше и Жезказгане, а также модернизация Аксуской ГРЭС.

В 2029 году планируют добавить еще 2,3 ГВт.

Тогда должны запустить новые мощности на Усть-Каменогорской и Атырауской ТЭЦ, объекты компании «Батыс Пауэр», а также новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Кроме того, планируется запуск первого энергоблока Экибастузской ГРЭС-3.

Параллельно будет расти и «зеленая» энергетика. В 2028 году планируется ввести 2,2 ГВт новых объектов ВИЭ, в 2029 году – еще 2,8 ГВт.

В Минэнерго рассчитывают, что эти проекты помогут покрыть растущий спрос на электричество и к 2029 году вывести энергосистему страны на устойчивый профицит.