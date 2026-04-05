Аким Астаны Женис Касымбек написал на своей странице в Instagram о новых точках притяжения в городе, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Продолжаем масштабно благоустраивать нашу столицу. В городе начались работы по благоустройству общественных пространств (парки, скверы, бульвары). К примеру, за последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств. При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению.

Аллея «Мыңжылдық» - начинается работа сразу над тремя важными пространствами: сквер перед театром им. Куанышбаева, привокзальный парк, территория вокзала «Нұрлы жол». Это первый этап формирования большого линейного парка протяжённостью более 4 км, который в будущем свяжет ключевые точки города в единую пешеходную ось", - написал аким.

Кроме того, по его словам, продолжается благоустройство пешеходного бульвара Greenline (2 очередь) от ул. Толе би до ул. Анет баба, от ул. Культегин до ул. Айтматова. Здесь будут игровые и спортивные зоны, система прудов и др.

Преобразование коснётся также ключевых магистралей: ул. Калдаякова, Кенесары, а также проспектов Мәңгілік Ел, Кабанбай батыра, Момышулы и Ұлы Дала. Фокус - на пешеходе: безбарьерная среда, озеленение, качественные общественные пространства.

Продолжается формирование непрерывного пешеходного маршрута вдоль реки Есиль, благоустройство парка «Мира и Согласия» в сторону нового Конгресс Центра (2 очередь), парка «Городской романс» (2 очередь) и др. Кроме того, начнутся работы по благоустройству эко-парка на Малом Талдыколе.