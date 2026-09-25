Новые томографы, машины скорой и 36 медобъектов появились в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области за семь месяцев 2026 года снизилась смертность сразу по нескольким основным причинам. Самое заметное снижение зафиксировали среди младенцев и пациентов с онкологическими заболеваниями, передает BAQ.KZ.
Младенческая смертность сократилась на 18,9%. Смертность от злокачественных новообразований снизилась на 12,3%, от травм и отравлений на 9%, от болезней системы кровообращения на 3,1%.
О текущем состоянии медицины региона рассказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
«Для нас ключевая задача - не только обновлять медицинскую инфраструктуру, но и повышать качество и доступность медицинской помощи, особенно для жителей сельских населенных пунктов», - отметил он.
В рамках проекта по модернизации сельского здравоохранения в области построили все 36 запланированных объектов первичной медико-санитарной помощи.
В Шемонаихинском районе открылись медицинский пункт в Межовке и врачебная амбулатория в Волчанке.
Медорганизации региона получили новое диагностическое оборудование. В районные и многопрофильные больницы поступили компьютерные томографы, ангиографическая система, цифровой маммограф, рентгенологическое и ультразвуковое оборудование.
Для службы скорой помощи за счет областного бюджета приобрели 36 автомобилей.
Отдельное направление касается кадров. В этом году 29 специалистов из ВКО прошли обучение в зарубежных и российских клиниках.
Для региона выделили 48 грантов по 25 специальностям резидентуры.
Социальную поддержку получили 55 врачей. Из них 38 работают в сельской местности. Жильем обеспечили 14 медицинских работников.
«Обновление инфраструктуры и подготовка квалифицированных специалистов позволят расширить возможности диагностики и лечения непосредственно в регионе и повысить доступность современной медицинской помощи для населения», - подчеркнул Тимур Султангазиев.
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