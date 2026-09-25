Новые томографы, машины скорой и 36 медобъектов появились в ВКО

В Восточно-Казахстанской области за семь месяцев 2026 года снизилась смертность сразу по нескольким основным причинам. Самое заметное снижение зафиксировали среди младенцев и пациентов с онкологическими заболеваниями, передает BAQ.KZ.

Младенческая смертность сократилась на 18,9%. Смертность от злокачественных новообразований снизилась на 12,3%, от травм и отравлений на 9%, от болезней системы кровообращения на 3,1%.

О текущем состоянии медицины региона рассказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

«Для нас ключевая задача - не только обновлять медицинскую инфраструктуру, но и повышать качество и доступность медицинской помощи, особенно для жителей сельских населенных пунктов», - отметил он.

В рамках проекта по модернизации сельского здравоохранения в области построили все 36 запланированных объектов первичной медико-санитарной помощи.

В Шемонаихинском районе открылись медицинский пункт в Межовке и врачебная амбулатория в Волчанке.

Медорганизации региона получили новое диагностическое оборудование. В районные и многопрофильные больницы поступили компьютерные томографы, ангиографическая система, цифровой маммограф, рентгенологическое и ультразвуковое оборудование.

Для службы скорой помощи за счет областного бюджета приобрели 36 автомобилей.

Отдельное направление касается кадров. В этом году 29 специалистов из ВКО прошли обучение в зарубежных и российских клиниках.

Для региона выделили 48 грантов по 25 специальностям резидентуры.

Социальную поддержку получили 55 врачей. Из них 38 работают в сельской местности. Жильем обеспечили 14 медицинских работников.