В Казахстане расширен перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Минторговли.

Соответствующий приказ опубликовало Министерство торговли и интеграции РК. В обновлённый список включены четыре новые товарные группы: пивоваренная продукция, моторные масла, товары лёгкой промышленности и дериваты сайгака.

Цифровая маркировка представляет собой нанесение на каждую единицу товара уникального кода Data Matrix, который фиксируется в национальной системе прослеживаемости. Такой код позволяет отслеживать путь продукции от производителя или импортёра до конечного покупателя. Благодаря этому рынок получает больше прозрачности, бизнес — равные конкурентные условия, а потребители — надёжную защиту от контрафактной и некачественной продукции.

По словам вице-министра торговли и интеграции Асета Нусупова, расширение перечня маркируемых товаров позволит усилить контроль над их оборотом и сократить количество нелегальной продукции на рынке. Он отметил, что новые меры создают основу для устойчивого развития легального бизнеса и укрепляют экономическую безопасность страны.

С 1 декабря 2025 года в Казахстане вводится обязательная маркировка дериватов сайгака. Применение современных средств идентификации позволит точно отслеживать происхождение рогов, контролировать легальные запасы и предотвращать незаконный оборот. Такой подход направлен на сокращение браконьерства и защиту популяции редкого животного.

Маркировка пивоваренной продукции и моторных масел начнёт внедряться поэтапно с 1 февраля 2026 года. Товары лёгкой промышленности также будут переходить на обязательную маркировку поэтапно, начиная с 1 декабря 2026 года. Министерство подчёркивает, что прозрачность рынка, равные условия конкуренции и гарантии качества являются ключевыми задачами в сфере торговли, а система цифровой маркировки — одним из наиболее эффективных инструментов достижения этих целей.

На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат три категории товаров: табачные изделия, обувь и лекарственные средства. Всего в Казахстане уже промаркировано более 7 млрд единиц продукции. Также завершён пилотный проект по ювелирным изделиям и реализуются пилоты по маркировке БАДов, бытовой химии, газовых баллонов, медицинских изделий, растительного масла и древесины.