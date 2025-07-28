По меньшей мере 13 палестинцев погибли утром в результате серии авиаударов, нанесённых израильской армией по различным районам анклава, передает BAQ.KZ.

Как сообщают местные источники, десятки жителей получили ранения, часть из них — в тяжёлом состоянии.

Израиль продолжает усиливать блокаду сектора, ограничивая поступление гуманитарной помощи, что резко обостряет и без того критическую гуманитарную ситуацию. Среди целей — районы с большим скоплением мирного населения, включая палаточные лагеря вынужденных переселенцев и очереди за гуманитарными грузами.

Особенно тяжёлые последствия зафиксированы в городе Хан-Юнус. В западной части города, в районе Эль-Маваси, израильские военные нанесли удар по дому, принадлежавшему семье Зареб — погибли пять человек. Ещё один авиаудар по трёхэтажному зданию в том же районе унёс жизни ещё пяти палестинцев, более 30 получили ранения.

В лагере беженцев Аль-Магази, расположенном в центральной части Газы, в результате бомбардировки жилого дома погибли трое. Спасательные работы продолжаются — под завалами могут оставаться люди.

По словам сотрудников гуманитарных организаций, положение в Газе близко к катастрофическому. Острая нехватка продовольствия, воды, медикаментов и топлива делает ситуацию всё более непереносимой для гражданского населения.