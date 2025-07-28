Новые удары по Газе унесли жизни мирных жителей
Растёт гуманитарная катастрофа.
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По меньшей мере 13 палестинцев погибли утром в результате серии авиаударов, нанесённых израильской армией по различным районам анклава, передает BAQ.KZ.
Как сообщают местные источники, десятки жителей получили ранения, часть из них — в тяжёлом состоянии.
Израиль продолжает усиливать блокаду сектора, ограничивая поступление гуманитарной помощи, что резко обостряет и без того критическую гуманитарную ситуацию. Среди целей — районы с большим скоплением мирного населения, включая палаточные лагеря вынужденных переселенцев и очереди за гуманитарными грузами.
Особенно тяжёлые последствия зафиксированы в городе Хан-Юнус. В западной части города, в районе Эль-Маваси, израильские военные нанесли удар по дому, принадлежавшему семье Зареб — погибли пять человек. Ещё один авиаудар по трёхэтажному зданию в том же районе унёс жизни ещё пяти палестинцев, более 30 получили ранения.
В лагере беженцев Аль-Магази, расположенном в центральной части Газы, в результате бомбардировки жилого дома погибли трое. Спасательные работы продолжаются — под завалами могут оставаться люди.
По словам сотрудников гуманитарных организаций, положение в Газе близко к катастрофическому. Острая нехватка продовольствия, воды, медикаментов и топлива делает ситуацию всё более непереносимой для гражданского населения.
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