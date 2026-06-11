Новые вагоны Stadler не допустят к перевозкам до устранения замечаний

АО «Пассажирские перевозки» подтвердило, что во время испытаний новых пассажирских вагонов производства компании Stadler были выявлены технические несоответствия. В связи с этим подвижной состав не будет введен в эксплуатацию до полного устранения всех замечаний и подтверждения соответствия установленным стандартам безопасности.

Как сообщили в пресс-службе национального перевозчика, информация о выявленных недостатках была ранее подтверждена самим производителем. Речь идет о результатах испытаний, проведенных в декабре 2025 года, в ходе которых специалисты обнаружили отдельные несоответствия техническим требованиям.

В компании подчеркнули, что выявление подобных замечаний является частью предусмотренной системы контроля качества и безопасности. Новые вагоны проходят комплексные испытания до допуска к перевозке пассажиров, что позволяет своевременно устранять возможные недостатки.

«Пассажирские перевозки» заявили, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом компании. По этой причине ни один вагон не будет принят в эксплуатацию до тех пор, пока не подтвердит полное соответствие требованиям безопасности, надежности и качества.

Национальный перевозчик продолжает взаимодействовать с заводом-изготовителем для устранения выявленных недостатков и завершения всех необходимых процедур сертификации и испытаний.

В компании отметили, что заинтересованы в скорейшем пополнении парка новыми современными вагонами, однако это возможно только после успешного завершения всех проверок. После доработки пассажирам обещают подвижной состав, соответствующий высоким стандартам безопасности, комфорта и эксплуатационной надежности.