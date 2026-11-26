Пассажиры поезда «Нурлы жол – Кызылорда» смогут отправиться в путь в обновленном составе с вагонами Stadler казахстанского производства. Новые вагоны выйдут на маршрут с 13 декабря 2026 года. Билеты уже поступили в продажу.

Поезд №66/65 будет курсировать через день. Всего в его составе предусмотрено девять пассажирских вагонов на 416 мест.

Вагоны оснастят системами климат-контроля, индивидуальным освещением и розетками на 220 В. Для удобства пассажиров также предусмотрены видеонаблюдение, багажные зоны и буфет.

Приобрести билеты можно на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.