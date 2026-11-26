Новые вагоны Stadler выйдут на маршрут Астана – Кызылорда
26 Ноября 2026, 09:58
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26 Ноября 2026, 09:5826 Ноября 2026, 09:58
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Пассажиры поезда «Нурлы жол – Кызылорда» смогут отправиться в путь в обновленном составе с вагонами Stadler казахстанского производства. Новые вагоны выйдут на маршрут с 13 декабря 2026 года. Билеты уже поступили в продажу.
Поезд №66/65 будет курсировать через день. Всего в его составе предусмотрено девять пассажирских вагонов на 416 мест.
Вагоны оснастят системами климат-контроля, индивидуальным освещением и розетками на 220 В. Для удобства пассажиров также предусмотрены видеонаблюдение, багажные зоны и буфет.
Приобрести билеты можно на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.
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