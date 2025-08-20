Новые виды бесплатных скринингов будут доступны для всех казахстанцев
Скрининги на рак и болезни сердца теперь доступны всем казахстанцам.
В рамках реализации Послания Президента Казахстана народу "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", правительство активно работает над улучшением качества и доступности медицинских услуг, передает BAQ.KZ.
Министерство здравоохранения продолжает выполнение поручений Главы государства, внедряя важные изменения в систему здравоохранения.
С момента внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) финансирование здравоохранения увеличилось в три раза, что значительно расширило доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим медицинским услугам. Теперь медицинская помощь четко разделена на два пакета: базовый, который гарантирован всем гражданам, и расширенный, предоставляемый застрахованным гражданам.
"Обеспечивается доступность скринингов по наиболее распространённым социально значимым заболеваниям для всех граждан вне зависимости от статуса застрахованности. Вводятся новые виды скрининга для раннего выявления рака, сердечно-сосудистых заболеваний и острых нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50 лет уже с текущего года. Обследования при подозрении на социально значимые заболевания в рамках данного закона будут доступными для всех", – подчеркнула Акмарал Альназарова, министр здравоохранения Казахстана.
С введением скринингов в гарантированный пакет медуслуг, реформа направлена на улучшение профилактики и диагностики заболеваний, что, в свою очередь, способствует более здоровому будущему для казахстанцев.
