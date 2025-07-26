На озере Семызбугы в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области планируют построить зону отдыха. Для туристов откроют не только гостиницу, но и санаторий, где будут практиковать лечение целебными грязями и солёной водой озера, передает BAQ.KZ.

"Вода и грязи Семызбугы известны своими лечебными свойствами: они помогают при различных кожных заболеваниях и благотворно влияют на организм в целом. Новая зона отдыха будет располагаться на берегу этого озера", - отметили в акимате Карагандинской области.

Сейчас по заказу Отдела архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района разрабатывается план детальной планировки местности. На 62 гектарах планируют построить гостиницу, санаторный комплекс для оздоровительных процедур, инфраструктуру для проведения концертов и занятий спортом.

После прохождения необходимых процедур и этапов одобрения плана детальной планировки отдел архитектуры приступит к разработке проектно-сметной документации. Затем проект передадут инвесторам. Строительство и управление будущей зоной отдыха будет в частных руках.

В акимате также добавили, что приятным бонусом для жителей и гостей района должен стать ремонт дороги Корнеевка — Бухар-Жырау протяжённостью 15 километров. Именно по ней туристы будут добираться до озера Семызбугы.