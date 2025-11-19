Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства представила обновлённые данные об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в стране. По её словам, ситуация остаётся контролируемой, а новых, ранее не циркулировавших в Казахстане типов гриппа не выявлено, передаёт BAQ.KZ.

Альназарова отметила, что ежегодно в республике регистрируется от 3 до 4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа. С начала текущего эпидемиологического сезона — с 1 сентября — зарегистрировано 1 млн 461 тыс. случаев ОРВИ, что на 20% ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона. При этом 66% заболевших — дети до 14 лет.

За последнюю неделю в стране зафиксировано 183 тыс. случаев ОРВИ — на 16% больше, чем в ту же неделю прошлого эпидсезона. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа с начала сезона — 590.

По словам министра, циркуляция гриппа началась на 41-й неделе (первой половине октября), немного раньше, чем в прошлом году.

"Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено", — подчеркнула Альназарова.

Также продолжается выявление негриппозных вирусов, среди которых риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус, коронавирус, РС-вирус и метапневмовирус.

За последнюю неделю зарегистрировано более 6 тыс. случаев ОРВИ среди школьников, что составляет порядка 4% от общего числа заболевших.

Против гриппа привито 2,1 млн человек. Вакцина соответствует актуальным штаммам текущего сезона, включая грипп A (H3N2).

Из-за сезонного роста заболеваемости в медорганизациях усилена работа фильтр-кабинетов и контроль за соблюдением противоэпидрежима. Обеспечены запасы противовирусных и жаропонижающих препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.