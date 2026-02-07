Министерство торговли и интеграции внесло проект поправок в Правила оказания мер государственной поддержки частного предпринимательства, которые упростят размещение товаров казахстанских производителей в магазинах, сообщает BAQ.kz.

Согласно документу, арендная плата за торговые места не может повышаться в течение года после заключения договоров субсидирования и гарантий по кредитам. Кроме того, новые казахстанские бренды, включенные в Реестр казахстанских товаропроизводителей, смогут реализовывать свою продукцию на торговых площадях или полках магазинов на льготных условиях сроком от трёх месяцев и более. Для этого производителю потребуется подать письменную заявку.

Правила также закрепляют, что при пополнении оборотных средств предприниматели обязаны приобретать торговое оборудование, товары, сырьё и материалы у компаний из Реестра казахстанских производителей.

Проект размещён на портале "Открытые НПА" до 20 февраля.