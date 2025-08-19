Новым перевозчикам перекрыли кислород на рынке междугороднего такси
Монополия на междугородние такси тормозит развитие рынка.
Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело анализ рынка междугородних пассажирских перевозок с использованием мобильных приложений и аппаратно-программных комплексов за период с 2024 года по первый квартал 2025 года, передает BAQ.KZ.
Результаты исследования показали, что рынок находится под сильной концентрацией и доминированием одной компании — ТОО "Inservice". Такая ситуация создает значительные барьеры для выхода новых игроков на рынок.
Эксперты отметили, что для запуска собственного сервиса междугороднего такси необходимо вложить значительные средства в разработку IT-платформы, серверной инфраструктуры, алгоритмов логистики, картографии и маршрутизации. Также требуется обеспечивать техническую поддержку и безопасность данных, а законодательно установленные требования к документам водителей только усложняют процесс.
По выявленным проблемам Агентство направило рекомендации государственным органам для устранения барьеров и создания более конкурентной среды.
В результате, новые перевозчики сталкиваются с серьезными ограничениями, что фактически перекрывает "кислород" для развития альтернативных сервисов на рынке междугороднего такси.
