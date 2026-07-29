Где должен появиться новый аэропорт Астаны – на новой площадке или логичнее расширить уже существующий? Пока окончательное решение не принято. Эксперт в области устойчивого развития и урбанизма Алихан Кушербаев рассказал BAQ.KZ, какие плюсы и риски есть у каждого варианта и что необходимо предусмотреть уже сейчас.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать строительство нового аэропорта в Астане в кратчайшие сроки. Глава государства отметил стратегическое значение транспортно-логистической отрасли и необходимость развития полноценных авиационных хабов в Казахстане.

«Строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки», – заявил Президент.

Позже министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что реализацию проекта планируется начать в 2027 году. По его словам, акимат столицы уже проводит необходимую подготовительную работу.

Пока власти готовятся к реализации проекта, специалисты уже обсуждают, каким должен быть будущий аэропорт и какие решения окажутся наиболее эффективными для столицы.

Расширение действующего аэропорта

Эксперт в области устойчивого развития и урбанизма Алихан Кушербаев считает, что наряду со строительством нового объекта стоит рассмотреть возможность дальнейшего расширения действующего аэропорта.

«На мой взгляд, логичным решением может стать расширение нынешнего аэропорта. Там уже существует необходимая инфраструктура, работают пассажирский и грузовой терминалы, имеются автомобильные подъезды и общественный транспорт. Дополнительные полосы и дальнейшее развитие терминалов могли бы усилить его роль как крупного авиационного хаба», – отметил эксперт.

По его словам, развитие уже действующего объекта позволит использовать сформированные транспортные и логистические связи. Это важно как для пассажиров, так и для авиакомпаний, грузовых операторов и сотрудников аэропорта.

При этом урбанист обратил внимание на близость аэропорта к озеру Майбалык. Этот фактор, по его мнению, необходимо учитывать при проектировании новых объектов и взлетно-посадочных полос.

«При расширении аэропорта важно провести полноценную экологическую оценку. Близость водоема требует особенно осторожного подхода к выбору направления для строительства новых полос и объектов инфраструктуры», – сказал Кушербаев.

Транспортная связь между аэропортами

Эксперт отметил, что в случае строительства второго аэропорта необходимо заранее определить, как будут распределены его функции. В частности, предстоит решить, будет ли он обслуживать пассажирские рейсы, грузовые перевозки или отдельные направления.

По его словам, при наличии двух аэропортов важно обеспечить удобное транспортное сообщение между ними и городом.

«Необходимо заранее продумать перемещение пассажиров и грузов между двумя объектами. Если функции аэропортов будут разделены, потребуются надежные автомобильные и железнодорожные связи, чтобы пересадки и доставка грузов оставались удобными», – пояснил урбанист.

Он добавил, что важную роль может сыграть развитие железнодорожного транспорта. Такая инфраструктура позволит перевозить не только пассажиров, но и необходимые для работы аэропорта грузы, включая авиационное топливо.

Как новый аэропорт может изменить развитие Астаны

По мнению Алихана Кушербаева, строительство аэропорта на новой территории способно повлиять на развитие прилегающих районов.

Воздушная гавань может стать точкой притяжения для логистических компаний, гостиниц, предприятий сферы обслуживания и новых транспортных проектов. Наличие рядом автомобильных и железнодорожных путей также может повысить инвестиционную привлекательность территории.

«Если аэропорт появится в районе, где уже проходят железнодорожные линии и имеется автомобильное сообщение, это даст дополнительный импульс местной экономике. Территория станет более привлекательной для предприятий и новых проектов», – отметил эксперт.

При этом, по его словам, решение о строительстве должно основываться на долгосрочных прогнозах пассажиропотока, развитии авиации, демографической динамике и экономической целесообразности.

Таким образом, при дальнейшем развитии аэропортовой инфраструктуры столицы специалист предлагает рассматривать сразу несколько вариантов: резервирование площадки под новый объект, модернизацию действующего аэропорта и создание удобной транспортной системы.

Окончательное решение, по его мнению, должно учитывать интересы пассажиров, перспективы города и воздействие на окружающую среду.

По мнению эксперта, строительство нового аэропорта должно рассматриваться не как отдельный инфраструктурный проект, а как часть долгосрочного плана развития столицы. Поэтому решение должно учитывать не только будущий пассажиропоток, но и транспортную доступность, экологические факторы и перспективы городской застройки.

Ранее в акимате Астаны опровергли информацию о месте строительства второго аэропорта.