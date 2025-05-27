Новый аким Алматы пообещал улучшить благосостояние горожан
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В свой первый рабочий день новый аким Алматы Дархан Сатыбалды был принят Президентом Казахстана. Как сообщил он на своей странице в Instagram, Глава государства обозначил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, передаёт BAQ.KZ.
Среди задач — обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификация экономики, модернизация городской инфраструктуры, улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.
"Добросовестно и усердно работать над улучшением благосостояния и комфорта горожан, приложив все силы для процветания Алматы — для меня большая честь. Уверен, вместе, объединив наши усилия, уважаемые алматинцы, мы сможем сделать город еще лучше", — написал Сатыбалды.
По его словам, основным приоритетом станет решение актуальных вопросов, волнующих каждого жителя.
Аким подчеркнул, что для реализации намеченных инициатив будут задействованы все ресурсы и возможности.
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