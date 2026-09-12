Новый ангар для авиации МЧС построят в Актобе
Новый ангар позволит обслуживать воздушные суда и поддерживать их постоянную готовность к экстренным вылетам.
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В Актобе планируют построить новый ангар для авиационного подразделения МЧС. Двухэтажное здание будет рассчитано на два воздушных судна. Проект входит в программу развития 20 авиаотрядов.
Проект представили акиму Актюбинской области Асхату Шахарову и министру по чрезвычайным ситуациям РК Мурату Муханову во время их посещения подразделения АО «Казавиаспас» МЧС в аэропорту имени Алии Молдагуловой. Они ознакомились с работой экипажей и готовностью подразделения к вылетам.
Для строительства уже выделен земельный участок. Сейчас готовится проектно-сметная документация, которую планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.
За восемь месяцев 2026 года авиация МЧС выполнила в области 65 вылетов. В 45 случаях потребовалась медицинская эвакуация тяжелых пациентов. Экипажи также участвовали в поисково-спасательных операциях и обследовали с воздуха территории с риском паводков.
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