Новый барьер против дробления закупок появился на госпортале

На портале государственных закупок внедрили механизм, который автоматически блокирует размещение через электронный магазин закупок однородных товаров, если их общая стоимость превышает установленный законом предел.

Нововведение направлено на борьбу с искусственным дроблением закупок и стало результатом исполнения поручения Высшей аудиторской палаты Казахстана.

Как работает новый механизм

Искусственное дробление закупок происходит, когда одну крупную потребность намеренно разбивают на несколько небольших покупок. В результате каждая из них укладывается в установленный порог и может проводиться без конкурентной процедуры.

Такая практика ограничивает конкуренцию, сокращает число потенциальных поставщиков и может приводить к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Для решения проблемы потребовался единый критерий, по которому система могла бы определять однородность товаров.

Зачем внедрили ОКТРУ

Таким инструментом стал Общий классификатор товаров, работ, услуг (ОКТРУ), который применяется в Казахстане с 1 января 2026 года.

Классификатор унифицирует описание товаров, работ и услуг и позволяет сопоставлять данные о закупках. Это помогает выявлять дублирование, некорректную классификацию товаров и другие риски.

ОКТРУ используется как в государственных, так и в квазигосударственных закупках.

Когда блокировка стала обязательной

С 1 января 2026 года на веб-портале госзакупок появилось дополнительное поле для указания кода ОКТРУ.

С 17 августа его заполнение стало обязательным. Благодаря этому система получила возможность автоматически определять однородность закупаемых товаров и блокировать их размещение через электронный магазин при превышении установленного законом предела.

Что стало поводом для изменений

В июле 2025 года Высшая аудиторская палата провела проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, включая спорт высших достижений.

По итогам аудита Министерству финансов поручили усовершенствовать функционал портала госзакупок и создать механизм, препятствующий дроблению закупок однородных товаров.

Теперь такой механизм работает на основе ОКТРУ.

Таким образом, поручение Высшей аудиторской палаты выполнено, а на портале государственных закупок появился автоматический барьер против искусственного дробления закупок.