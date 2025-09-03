  • 3 Сентября, 11:51

Олжас Нуралдинов стал депутатом Мажилиса

Новоизбранный депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов принёс присягу, передаёт корреспондент BAQ.KZ

Он занял мандат вместо Ержана Бейсенбаева, сложившего депутатские полномочия. Нуралдинов будет работать в составе Комитета по финансам и бюджету.

Олжас Нуралдинов имеет значительный опыт работы в общественной и предпринимательской сферах. С 2021 года он возглавляет Алматинский городской филиал партии "Ак жол", а также является учредителем ТОО "Центр здоровья Eurasia Med" и руководителем ИП "СИНЭК".

Ранее Нуралдинов избирался депутатом маслихата Алматы VIII созыва, входил в Общественный совет города. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях "KAZECOTRANSIT" и "Казпостсервис".

