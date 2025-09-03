Новый депутат Мажилиса принёс присягу
Олжас Нуралдинов стал депутатом Мажилиса
Сегодня, 10:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
129Фото: скриншот из видео
Новоизбранный депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов принёс присягу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Он занял мандат вместо Ержана Бейсенбаева, сложившего депутатские полномочия. Нуралдинов будет работать в составе Комитета по финансам и бюджету.
Олжас Нуралдинов имеет значительный опыт работы в общественной и предпринимательской сферах. С 2021 года он возглавляет Алматинский городской филиал партии "Ак жол", а также является учредителем ТОО "Центр здоровья Eurasia Med" и руководителем ИП "СИНЭК".
Ранее Нуралдинов избирался депутатом маслихата Алматы VIII созыва, входил в Общественный совет города. В разные годы занимал руководящие должности в компаниях "KAZECOTRANSIT" и "Казпостсервис".
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- На Капшагайском водохранилище спасли женщину, унесённую ветром на SUP-доске