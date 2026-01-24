В сети появились изображения обновленного дизайна iPhone 18 Pro с измененным вырезом, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Ice Universe.

Dynamic Island дебютировал на iPhone 14 Pro и с тех пор стал узнаваемой частью интерфейса, глубоко интегрированной в iOS.

Сейчас в сети обсуждают, как может выглядеть экран будущего iPhone 18 Pro. По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, Apple впервые с 2022 года планирует уменьшить размеры Dynamic Island.

Согласно утечке, ширина этого элемента в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сократится примерно на 35% — с 20,7 мм до 13,5 мм. В результате уменьшится и “металинза” системы Face ID.

Таким образом, Dynamic Island сохранит свою функциональность, но станет менее заметным и аккуратнее впишется в экран. В будущем Apple, по слухам, планирует полностью убрать вырез, разместив камеру и датчики Face ID под дисплеем.