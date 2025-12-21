В селе Туздыбастау Талгарского района Алматинской области состоялось торжественное открытие 120-го добровольного пожарного пункта. В церемонии принял участие Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов. Объект введён в эксплуатацию в рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары", направленной на развитие и укрепление системы гражданской защиты в сельской местности, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на мероприятии, Глава МЧС отметил, что создание сети добровольных пожарных пунктов является приоритетным направлением деятельности министерства. По его словам, такие подразделения позволяют значительно сократить время прибытия сил реагирования, особенно в отдалённых и динамично развивающихся населённых пунктах, тем самым повышая уровень безопасности населения и снижая риски при чрезвычайных ситуациях.

Новый пожарный пункт будет обеспечивать противопожарную безопасность села Туздыбастау, а также близлежащих населённых пунктов Гульдала, Бесагаш, Белбулак, Панфилова и Тузусай. В зоне ответственности подразделения проживает более 80 тысяч человек. Здание пункта возведено за счет спонсорских средств.

Пожарный пункт укомплектован подготовленным личным составом и оснащён двумя единицами пожарной техники, что позволяет оперативно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации. В ходе мероприятия также состоялось награждение ведомственными наградами МЧС представителей местных исполнительных органов и спонсоров, внесших вклад в реализацию проекта.