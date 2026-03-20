В ходе рабочей поездки в Бурабайский район аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил Дом культуры в селе Катарколь, передает BAQ.KZ.

Новый двухэтажный Дом культуры рассчитан на 200 посадочных мест. В здании предусмотрены библиотека, концертный зал, танцевальный зал, а также другие помещения для проведения культурно-массовых мероприятий и занятий творческих кружков.

«В Катарколе 30 лет не было дома культуры. А творческих людей у нас много, есть и художники, и писатели, и музыканты. Новое здание – настоящий подарок для сельчан», – отметил пенсионер Кабдрашит Махметов.

Уже 24 года радует катаркольцевтворчеством хоровой коллектив «Гармония», неоднократный лауреат конкурсов народной песни, два года назад образована вокальная группа «Веснянка».

На встрече с творческими коллективами аким области подчеркнул важность культурного объекта для жителей Катарколя.

«Искусство – это важная часть жизни каждого человека. Благодарю всех, кто помог сохранить в селе очаг культуры. Теперь в новом здании новый импульс для развития творчества», –отметил Марат Ахметжанов.

Также глава региона подарил денежный сертификат на приобретение оборудования.