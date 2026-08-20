Новый eGov раскритиковали сразу после запуска: вернут ли прежний интерфейс

8 августа 2026 года в Казахстане запустили eGov 3.0 с обновлённой архитектурой, навигацией и интерфейсом. Новый дизайн сразу вызвал обсуждение и критику пользователей: вопросы возникли к расположению элементов, поиску услуг и привычной структуре портала. С момента запуска поступило более 250 обращений. При этом возвращать постоянное переключение на старую версию не планируют. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, кто разработал новый интерфейс, как его тестировали и что теперь будут дорабатывать.

Кто разработал новый eGov

Редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в АО «Национальные информационные технологии» по поводу обновления портала. В компании сообщили, что разработкой и внедрением нового интерфейса занимались профильные команды.

«За разработку и внедрение нового пользовательского интерфейса eGov.kz отвечает оператор цифрового правительства АО «Национальные информационные технологии». В работе были задействованы профильные команды АО «НИТ». При разработке также использовалась экспертиза представителей казахстанского IT-сообщества», – сообщили в компании.

При этом количество специалистов, участвовавших в работе, в ответе не указано.

Сколько стоило обновление

BAQ.KZ запросил стоимость разработки и внедрения нового eGov.kz, включая расходы на программное обеспечение, UX/UI-дизайн, исследования, тестирование и техническое сопровождение. Конкретную сумму в АО «НИТ» не назвали.

«Расходы на развитие eGov осуществляются в рамках соответствующих проектов и силами команды АО «НИТ»», – сообщили в АО «НИТ».

Отдельные расходы на дизайн, разработку и тестирование также не раскрыты.

Почему понадобился новый интерфейс

В АО «НИТ» объяснили обновление тем, что прежняя технологическая база уже не в полной мере отвечала задачам дальнейшего развития портала.

Первая версия eGov.kz была запущена в 2006 году. В 2012 году портал существенно обновили, а его дальнейшая работа строилась на технологических решениях 2013 года.

«К 2026 году технологическая база этой версии уже не в полной мере отвечала задачам дальнейшего развития портала. Использование технологических решений 2013 года создавало определенные ограничения для внедрения новых функций и обновления отдельных компонентов системы, при этом нагрузка на инфраструктуру росла вместе с количеством пользователей и цифровых сервисов», – пояснили в компании.

eGov 3.0 запустили 8 августа 2026 года. Новая версия предусматривает обновление архитектуры, интерфейса и пользовательских сценариев.

«Портал eGov.kz является окном доступа граждан к цифровому правительству и работает через более чем 2000 интеграционных сервисов, подключенных к информационным системам государственных органов. При проектировании нового интерфейса анализировались пользовательские сценарии, структура сервисов и особенности навигации. Одной из задач стало упростить доступ к наиболее востребованным функциям и создать более понятную структуру для дальнейшего развития портала», – рассказали в АО «НИТ».

Ранее BAQ.KZ писал, что модернизация eGov должна упростить получение услуг, улучшить интеграцию систем и повысить доступность портала.

Как тестировали новый eGov

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин ранее сообщал, что новый дизайн тестировали на фокус-группах. В АО «НИТ» уточнили, что тестирование проводилось в 2024 году.

«Тестирование пользовательских решений проводилось в 2024 году с участием представителей различных категорий пользователей. По результатам тестирования оценивались понятность навигации, восприятие структуры главной страницы и отдельных элементов интерфейса, а также удобство поиска необходимых сервисов. Полученные замечания использовались при последующей корректировке интерфейса», – сообщили в компании.

При этом число участников фокус-групп, их возраст и социальные категории в ответе не указаны.

Что хотели улучшить

При разработке нового интерфейса основной акцент сделали на навигации, доступности и сокращении количества действий для получения госуслуг.

«При разработке интерфейса основное внимание уделялось удобству получения государственных услуг, понятной навигации, адаптивности и доступности цифровых сервисов для различных категорий пользователей. В числе ключевых требований: сокращение количества действий, необходимых для поиска и получения услуги;

понятная структура каталога государственных услуг;

удобная навигация между разделами;

адаптация интерфейса для различных типов устройств;

повышение читаемости и визуальной иерархии элементов;

соблюдение требований и рекомендаций в области веб-доступности;

создание основы для дальнейшего развития интеллектуального поиска и сервисов на базе искусственного интеллекта», – перечислили в АО «НИТ».

Ранее BAQ.KZ сообщал о переходе экосистемы к eGov 3.0. Одним из направлений называлось внедрение интеллектуального поиска и сервисов на базе искусственного интеллекта.

Более 250 обращений после запуска

После запуска новой версии оператор получил более 250 обращений пользователей.

«С момента запуска было получено более 250 обращений пользователей. После запуска обновлений обратная связь пользователей собирается через предусмотренные каналы взаимодействия с eGov и анализируется профильными командами. Среди поступающих замечаний могут выделяться вопросы, связанные с расположением отдельных элементов, навигацией, привычными пользовательскими сценариями и поиском необходимых сервисов. При этом сам факт наличия критических отзывов после масштабного изменения интерфейса рассматривается как часть процесса доработки продукта. Пользовательская обратная связь используется для определения приоритетов последующих изменений», – рассказали в АО «НИТ».

В компании также подтвердили, что интерфейс продолжат дорабатывать.

«Да, интерфейс будет продолжать совершенствоваться с учетом пользовательской обратной связи и результатов эксплуатации. В первую очередь могут корректироваться элементы навигации, структура отдельных разделов, расположение наиболее востребованных сервисов и отдельные формы взаимодействия с пользователем. Развитие интерфейса осуществляется поэтапно, поэтому отдельные изменения могут внедряться по мере готовности, без ожидания завершения всего цикла развития eGov 3.0», – пояснили в АО «НИТ».

Конкретные сроки завершения доработок в ответе не указаны.

Вернут ли старый интерфейс

BAQ.KZ также спросил, смогут ли пользователи выбирать между старым и новым интерфейсом. В АО «НИТ» сообщили, что постоянный переключатель между двумя версиями вводить не планируют.

«Введение постоянного переключателя между старой и новой версиями интерфейса не рассматривается как целевая модель развития портала. При масштабном обновлении интерфейса часть пользователей действительно может испытывать дискомфорт из-за изменения привычных сценариев. Поэтому отдельные решения старой версии могут анализироваться с точки зрения их пользовательской ценности и при необходимости адаптироваться в новом интерфейсе. Цель перехода заключается в формировании единого и последовательно развиваемого интерфейса eGov.kz, который будет учитывать текущие потребности пользователей и новые возможности eGov 3.0», – подчеркнули в компании.

Таким образом, возвращать прежний интерфейс как отдельную версию не планируется. При этом отдельные решения старого eGov могут адаптировать и использовать в новой версии.