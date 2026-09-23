Новый экопарк открылся в Астане

В Астане открылся новый экопарк. Проект реализовали в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева о создании экологических парков в пригородных зонах крупных городов и областных центров, передает BAQ.KZ.

Парк появился на месте бывшего заболоченного участка. Его площадь составляет 10 гектаров, стоимость частного проекта почти 4 млрд теңге.

На территории высадили более двух тысяч сосен, кустарников и цветов, обустроили пруд с прогулочной зоной, смотровую, спортивные и детские площадки.

Здесь работают гостиничный комплекс, ресторан, сакские бани и две этноюрты. Проект предусматривает создание 120 рабочих мест.

Для подготовки территории инвестор построил подъездную дорогу и проложил около трех километров инженерных сетей.

Руководитель проекта Максат Алимбет рассказал о задумке экопарка.

«Мы хотели создать в Астане пространство, где природа, отдых и современная инфраструктура будут дополнять друг друга. Для нас важно сохранить природный облик территории и сделать экопарк комфортным и доступным для жителей и гостей столицы», - рассказал Максат Алимбет.

По данным Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры, сейчас органы прокуратуры сопровождают более 3,5 тысячи инвестиционных проектов по стране.

За последнее время разрешено свыше 600 проблемных ситуаций, связанных с землей, инфраструктурой, разрешительными процедурами и исполнением обязательств государственных органов.