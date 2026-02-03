В Казахстане в 2026 году начался новый этап конституционной реформы, который, по оценке экспертов, стал ответом не только на внутренние процессы, но и на стремительно меняющуюся глобальную реальность. Хотя ранее ожидалось, что обновление Основного закона произойдет в более отдалённой перспективе, сегодня обсуждение проекта новой Конституции уже вышло на широкий общественный и экспертный уровень.

О причинах пересмотра Конституции, ключевых нововведениях и логике предлагаемых изменений в интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказала председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Жулдызай Искакова.

По её словам, решение вернуться к вопросу конституционных преобразований раньше намеченного срока во многом обусловлено масштабными изменениями в мировой политике и экономике. Усиление геополитической нестабильности, технологические прорывы и растущая взаимозависимость государств требуют от стран большей гибкости и адаптивности их политических систем.

– Я думаю, что изменение Конституции в 2026 году вызвано рядом факторов, которые мы наблюдаем в мире. Мы планировали этот процесс позже, но сегодня происходят действительно тектонические сдвиги, которые невозможно было предвидеть заранее. Усиление геополитических изменений, ускорение всех процессов, появление искусственного интеллекта и резкое влияние внешней политики отдельных государств на внутренние рынки других стран заставляют внимательнее относиться к своему внутреннему устройству. Сейчас от способности государства оперативно мобилизоваться и реагировать на вызовы напрямую зависит его устойчивость, – отметила она.

Эксперт также напомнила, что Казахстан уже прошёл масштабный этап конституционных преобразований в 2022 году. За прошедшие годы стало возможным оценить, какие институты доказали свою эффективность, а какие нуждаются в доработке. Именно этот практический опыт стал основой для нового этапа реформирования системы государственного управления.

– После реформы 2022 года, когда были внесены изменения в 33 статьи Конституции, мы получили, по сути, самую масштабную трансформацию Основного закона. Появился Конституционный суд, был институционализирован Уполномоченный по правам человека, изменилось политическое представительство в парламенте. За три с половиной – четыре года стало понятно, какие механизмы работают, а какие нуждаются в донастройке. В частности, двухпалатная система парламента показала, что она может и должна совершенствоваться дальше, – говорит Жулдызай Искакова.

Одним из центральных вопросов новой Конституции стало переосмысление роли парламента как высшего представительного органа власти. По данным аналитических исследований, в обществе сохраняется запрос на иные формы регионального представительства и более понятную модель взаимодействия граждан с политическими институтами.

– Парламент – это не только законодательный орган, это высший представительный орган власти, который должен отражать интересы всех регионов и всех граждан. Начиная еще с 90-х годов существует запрос на однопалатный парламент и на иное представительство регионов. Мы видим по опросам нашего института и других аналитических структур, что уровень доверия к политическим институтам неоднороден. Поэтому механизм представительства объективно нуждался в переформатировании, и эти обсуждения сегодня идут очень активно, – отмечает она.

Говоря о проекте новой Конституции, Жулдызай Искакова подчеркнула, что каждая предлагаемая поправка напрямую затрагивает повседневную жизнь граждан. Именно поэтому документ рассматривается как своего рода общественный договор между государством и обществом, требующий широкого и всестороннего обсуждения.

– Новая Конституция – это, по сути, общественный договор между государством и гражданами. Каждая статья так или иначе отражается на жизни людей: кого-то это касается прав и свобод, кого-то института брака, кого-то политического представительства. Проект, который сегодня представлен, еще будет долго обсуждаться. Мы как аналитический центр уже начали привлекать экспертов из различных профессиональных и социальных групп, чтобы выработать подходы и представить предложения в Конституционный суд, который продолжает принимать рекомендации, – подчеркнула эксперт.

Среди ключевых нововведений проекта Конституции Жулдызай Искакова выделила три системных изменения, которые, по её мнению, определят дальнейшее развитие политической системы страны. Они касаются модели парламента, перераспределения институциональных ролей и закрепления базовых ценностей на конституционном уровне.