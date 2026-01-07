В Жетысуском районе Алматы состоялось открытие нового филиала КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 1", сообщают в управлении общественного здравоохранения города. Ввод в эксплуатацию медицинского объекта направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи и улучшение качества обслуживания жителей района, передаёт BAQ.KZ.

Филиал обеспечивает полный спектр услуг ПМСП: прием врачей общей практики и узких специалистов, профилактические осмотры и вакцинацию, наблюдение беременных женщин и детей, сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями и оказание помощи на дому.

Медицинская организация оснащена современным оборудованием в соответствии с действующими стандартами. В здании созданы комфортные и доступные условия, в том числе для маломобильных групп населения. В филиале функционируют аптека, цифровой рентген, современное УЗИ-оборудование, ЛОР- и офтальмологические кабинеты, раздельные фильтры с изоляторами, физиотерапевтический кабинет, оснащенный оборудованием для коротковолновой, лазерной, ультразвуковой, электро- и магнитотерапии, а также кабинет реабилитации с роботизированным оборудованием, а также кабинет ФГДС с видеоэндоскопической системой. Кабинет акушера-гинеколога оборудован для проведения малых вмешательств и кардиотокографии.

"Открытие филиала позволит снизить нагрузку на действующие организации здравоохранения, сократить время ожидания приема и сделать медицинскую помощь более доступной для жителей района рядом с их местом проживания", - отметили в акимате.

Отметим, что в Жетысуском районе проживают около 200 тыс. человек, при этом к государственным поликлиникам прикреплены 135 тыс. жителей, остальные обслуживаются в медицинских организациях других районов города. Ввод нового филиала позволит перераспределить потоки пациентов и поэтапно увеличить число прикрепленного населения с 15,5 до 30 тыс. человек за счет жителей Жетысуского района, подчеркнули в управлении общественного здравоохранения.