Новый физкультурный комплекс открыли в Акмолинской области

В селе Берсуат Аршалынского района прошло торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект реализован за счет спонсорских средств ТОО «ТНС-Агро».

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил жителей села с долгожданным событием и подчеркнул, что создание условий для занятий физической культурой и спортом является одним из приоритетов государственной политики.

«В ФОКе созданы все условия для развития массового спорта и воспитания будущих чемпионов. Особенно важно, что современная спортивная инфраструктура становится доступной жителям сельских населенных пунктов. В этом и заключается социальная ответственность бизнеса: государство помогает аграриям, а они, в свою очередь, строят для сельчан такие нужные объекты», – отметил глава региона.

Новый спортивный объект ангарного типа площадью более 315 квадратных метров рассчитан на одновременное посещение до 100 человек и позволит организовать систематические занятия спортом для детей, молодежи и взрослых. Универсальный спортивный зал предназначен для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу, а также дзюдо.

«Много лет проработал в школе военруком, не понаслышке знаю, как важно для воспитания подрастающего поколения основы ЗОЖ и занятия спортом. В нашем селе есть молодые спортсмены, которые защищают честь района и области на республиканских чемпионатах, становятся призерами. Новый ФОК станет площадкой для их тренировок», – поделился мнением житель с. Берсуат Сакен Устенбеков.

Внимание было уделено и инфраструктуре населенного пункта: введена в эксплуатацию долгожданная 15-километровая подъездная дорога к селу, обновлены уличные фонари, а на стадионе установлены опоры освещения. Кроме того, аким области поручил в дополнение к спорткомплексу построить на этой территории многофункциональную спортивную площадку, включающую зоны для волейбола, футбола, баскетбола и воркаута.

К слову, в с. Берсуат проживают более 700 человек, из них 180 – молодежь, а также 15 многодетных семей.