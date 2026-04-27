Генсек КФФ назвал свои цели на новой должности
Генеральный секретарь КФФ Скотт Энтони Мунн назвал свои цели на новой должности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.
«Я рад присоединиться к Казахстанской федерации футбола в столь важный период. Направление, заданное президентом Маратом Омаровым, и масштабная работа, проделанная федерацией, произвели на меня большое впечатление. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать как с клубами, так и с международными партнерами, чтобы внести свой вклад в развитие футбола в стране», — заявил функционер.
Перед новым генеральным секретарем поставлены задачи по продолжению реформ, начатых нынешним руководством КФФ. В числе приоритетов - совершенствование системы судейства, развитие футбольных академий и инфраструктуры, повышение стандартов управления и лицензирования клубов, укрепление коммерческой и медийной составляющей, а также расширение сотрудничества с УЕФА и ФИФА.
