Новый глава КНБ отчитался перед Токаевым спустя четыре дня после назначения
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял нового председателя Комитета национальной безопасности Марата Ирменова. Он доложил о работе ведомства и ходе реформ, которые ранее поручил провести Глава государства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
На встрече обсудили меры по обеспечению национальной безопасности, повышению эффективности работы КНБ и задачи на предстоящий период.
Ирменов также сообщил, как выполняются поручения, которые Президент дал 16 ноября на совещании с руководством комитета.
По итогам встречи Токаев дал ряд новых поручений. Их содержание в Акорде не уточнили.
Напомним, Марат Ирменов возглавил КНБ 16 ноября, сменив Ермека Сагимбаева.
В тот же день Президент потребовал реформировать работу спецслужбы и пересмотреть подходы к обеспечению национальной безопасности. Среди основных задач он назвал защиту экономических интересов государства, противодействие коррупции, улучшение кадровой политики и предупреждение угроз социально-экономической стабильности.
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