Президент Касым-Жомарт Токаев принял нового председателя Комитета национальной безопасности Марата Ирменова. Он доложил о работе ведомства и ходе реформ, которые ранее поручил провести Глава государства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече обсудили меры по обеспечению национальной безопасности, повышению эффективности работы КНБ и задачи на предстоящий период.

Ирменов также сообщил, как выполняются поручения, которые Президент дал 16 ноября на совещании с руководством комитета.

По итогам встречи Токаев дал ряд новых поручений. Их содержание в Акорде не уточнили.

Напомним, Марат Ирменов возглавил КНБ 16 ноября, сменив Ермека Сагимбаева.

В тот же день Президент потребовал реформировать работу спецслужбы и пересмотреть подходы к обеспечению национальной безопасности. Среди основных задач он назвал защиту экономических интересов государства, противодействие коррупции, улучшение кадровой политики и предупреждение угроз социально-экономической стабильности.