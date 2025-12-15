В Астане изменение графика работы государственных учреждений позволило существенно снизить транспортную нагрузку и облегчить движение на основных магистралях. В результате пилотного проекта в утренний час пик на ряде улиц сократился транспортный поток, а среднее время в пути по наиболее загруженным направлениям уменьшилось. Об этом сообщили в государственном учреждении "Управление развития транспортной и дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

По информации управления, с октября текущего года в столице был внедрён пилотный проект по изменению рабочего времени для ряда государственных органов и подведомственных организаций с целью снижения утренних и вечерних пиков транспортной нагрузки.

Для части сотрудников этих организаций рабочий график был перенесён на период с 07:30 до 17:00. Такое решение позволило перераспределить поездки в часы пик.

Согласно данным систем транспортного мониторинга и анализа загрузки основных магистралей, внедрение изменённого графика оказало заметный положительный эффект в утренние интервалы повышенной нагрузки, в том числе на отдельных участках левобережной части города. Также сократилось среднее время в пути по наиболее востребованным маршрутам.

Частичное перераспределение времени начала рабочего дня позволило значительно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

В частности, существенное снижение транспортной загруженности зафиксировано на следующих направлениях:

проспект Республики (участок между улицами Сарайшык и Мәңгілік Ел);

проспект Кабанбай батыра (участки в районе делового центра);

проспект Туран и прилегающие к нему транспортные развязки;

участок проспекта Республики от улицы Бараева до проспекта Богенбай батыра;

район улиц Кунаева и Сарайшык, где сосредоточено большое количество государственных учреждений.

Кроме того, по отзывам сотрудников, переведённых на новый график, большинство из них отмечают, что дорога на работу стала более спокойной и комфортной, утренние заторы сократились, а также появилась возможность раньше завершать рабочий день. Это, в свою очередь, положительно сказалось на более эффективном планировании личного времени, говорится в официальном ответе.

В настоящее время управление продолжает оценку эффективности пилотного проекта. Совместно с государственными органами рассматривается возможность поэтапного расширения практики дифференцированного рабочего графика при сохранении положительных результатов.