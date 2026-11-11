Новый Гражданский кодекс должен предусматривать понятные механизмы защиты - кандидат юридических наук
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Договоры сопровождают нас практически на каждом шагу: от покупки товаров и аренды жилья до крупных сделок между компаниями. Но подписанный документ не всегда гарантирует, что стороны выполнят обещанное. Просрочки, неоплата и отказ от обязательств по-прежнему становятся причиной споров. Поэтому новый Гражданский кодекс должен предусматривать понятные механизмы защиты тех, чьи права оказались нарушены.
Об этом заявил директор Центра гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК, кандидат юридических наук, профессор Руслан Султанов.
«Инициатива Главы государства по разработке Гражданского кодекса, озвученная в рамках Послания народу Казахстана, является ответственным решением. Поддерживаю её, поскольку договорные отношения занимают важное место практически во всех сферах жизни общества и экономики”, – отметил Руслан Султанов.
Эксперт добавил, что договор — это основной инструмент, посредством которого граждане и организации устанавливают взаимные права и обязанности. От того, насколько чётко законодательство регулирует такие отношения, зависят исполнение обязательств, ответственность сторон и возможность защиты своих интересов.
“В повседневной практике возникают ситуации, когда обязательства исполняются не в полном объёме, нарушаются сроки поставки товаров, не соблюдаются условия оплаты или одна из сторон отказывается от выполнения договорённостей. В таких случаях важно, чтобы законодательство содержало понятные механизмы защиты прав пострадавшей стороны. Особенно важно, чтобы нормы гражданского законодательства не создавали дополнительных сложностей для добросовестных участников», – резюмировал Руслан Султанов.
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