Новый Гражданский кодекс должен предусматривать понятные механизмы защиты - кандидат юридических наук

Договоры сопровождают нас практически на каждом шагу: от покупки товаров и аренды жилья до крупных сделок между компаниями. Но подписанный документ не всегда гарантирует, что стороны выполнят обещанное. Просрочки, неоплата и отказ от обязательств по-прежнему становятся причиной споров. Поэтому новый Гражданский кодекс должен предусматривать понятные механизмы защиты тех, чьи права оказались нарушены.

Об этом заявил директор Центра гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК, кандидат юридических наук, профессор Руслан Султанов.

«Инициатива Главы государства по разработке Гражданского кодекса, озвученная в рамках Послания народу Казахстана, является ответственным решением. Поддерживаю её, поскольку договорные отношения занимают важное место практически во всех сферах жизни общества и экономики”, – отметил Руслан Султанов.

Эксперт добавил, что договор — это основной инструмент, посредством которого граждане и организации устанавливают взаимные права и обязанности. От того, насколько чётко законодательство регулирует такие отношения, зависят исполнение обязательств, ответственность сторон и возможность защиты своих интересов.