Новый Гражданский кодекс должен защитить бизнес от недобросовестных руководителей — эксперт
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В Казахстане при разработке нового Гражданского кодекса необходимо усилить ответственность руководителей компаний за решения, которые могут нанести ущерб бизнесу. Особое внимание следует уделить защите предпринимателей, инвесторов и кредиторов от недобросовестных действий. Такое мнение высказал кандидат юридических наук Ерлан Абулгазин, передаёт BAQ.KZ.
Старший научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК Ерлан Абулгазин поддержал инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по разработке нового Гражданского кодекса, озвученную в Послании народу Казахстана.
По мнению эксперта, обновление законодательства должно не только совершенствовать правила ведения бизнеса, но и чётче определять ответственность тех, кто управляет компаниями.
Кто должен отвечать за решения, наносящие ущерб компании
Как отметил Абулгазин, корпоративные споры нередко возникают из-за недобросовестных действий руководителей, решений, принимаемых вопреки интересам компании, и недостаточно чётких правил привлечения управленцев к ответственности.
«В современных экономических условиях особое значение приобретает обеспечение баланса интересов участников юридических лиц, их руководителей, кредиторов и иных лиц, взаимодействующих с организациями. На практике корпоративные споры нередко возникают вследствие недобросовестного осуществления управленческих полномочий, принятия решений в ущерб интересам юридического лица, а также недостаточной определённости ответственности лиц, осуществляющих управление», – пояснил эксперт.
По его мнению, в новом кодексе необходимо яснее прописать, как должны действовать руководители компаний, за какие нарушения они несут ответственность и каким образом пострадавшие участники корпоративных отношений смогут защитить свои права.
Защита тех, кто работает с компаниями
Отдельное внимание Абулгазин предлагает уделить предпринимателям и другим участникам рынка, которые заключают договоры с юридическими лицами.
По его словам, для бизнеса важно понимать, какие правовые последствия могут иметь решения руководства компании и насколько надёжно защищены интересы добросовестных партнёров.
«Не менее важно обеспечить защиту добросовестных третьих лиц, вступающих в гражданско-правовые отношения с юридическими лицами. Устойчивость гражданского оборота во многом зависит от того, насколько предсказуемыми являются последствия действий органов юридического лица и насколько надёжно защищены законные ожидания контрагентов», – подчеркнул Абулгазин.
Эксперт считает, что более чёткие правила корпоративных отношений помогут снизить правовую неопределённость, повысить ответственность руководителей и укрепить доверие между участниками бизнеса.
«Убеждён, что системное совершенствование корпоративно-правового регулирования позволит повысить ответственность участников экономических отношений, укрепить доверие к гражданскому обороту и создать более надёжные условия для развития предпринимательства», – заключил он.
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