Новый Гражданский кодекс: как изменится защита прав казахстанцев

В Казахстане готовятся к разработке нового Гражданского кодекса, который должен учитывать современные экономические отношения и развитие цифровых технологий. Особое внимание предлагают уделить защите собственности, цифровым активам, электронным договорам и ответственности за использование искусственного интеллекта.

Кто ответит, если ошибка искусственного интеллекта приведёт к финансовым потерям? Можно ли передать цифровое имущество по наследству? И насколько защищены права граждан при заключении онлайн-договоров? Какие вопросы предстоит урегулировать в новом кодексе и как возможные изменения могут повлиять на повседневную жизнь казахстанцев - рассказываем в новом видео BAQ.KZ.