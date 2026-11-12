Новый Гражданский кодекс: как изменится защита прав казахстанцев
12 Ноября 2026, 17:29
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12 Ноября 2026, 17:2912 Ноября 2026, 17:29
151Фото: BAQ.KZ
В Казахстане готовятся к разработке нового Гражданского кодекса, который должен учитывать современные экономические отношения и развитие цифровых технологий. Особое внимание предлагают уделить защите собственности, цифровым активам, электронным договорам и ответственности за использование искусственного интеллекта.
Кто ответит, если ошибка искусственного интеллекта приведёт к финансовым потерям? Можно ли передать цифровое имущество по наследству? И насколько защищены права граждан при заключении онлайн-договоров? Какие вопросы предстоит урегулировать в новом кодексе и как возможные изменения могут повлиять на повседневную жизнь казахстанцев - рассказываем в новом видео BAQ.KZ.
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