Новый Гражданский кодекс Казахстана должен отвечать требованиям современного общества — эксперт

Новый Гражданский кодекс должен не просто обновить действующие правовые нормы, но и сделать законодательство более понятным и доступным для граждан. Такое мнение высказал кандидат юридических наук, профессор Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан Ержан Егембердиев, сообщает BAQ.KZ.

По его словам, инициатива Главы государства по разработке нового Гражданского кодекса, озвученная в Послании народу Казахстана, имеет большое значение для дальнейшего развития правового государства.

«Я поддерживаю эту инициативу, поскольку гражданское законодательство должно не только регулировать сложившиеся отношения, но и учитывать изменения в общественной и экономической жизни. За последние десятилетия существенно изменились формы взаимодействия между людьми, способы распоряжения имуществом, ведения хозяйственной деятельности и заключения сделок. При этом граждане должны иметь возможность самостоятельно ориентироваться в своих правах и обязанностях, не обращаясь каждый раз за сложными юридическими разъяснениями», — отметил профессор.

Как подчеркнул эксперт, человеку важно понимать, к каким правовым последствиям могут привести принимаемые им решения и какие гарантии предусмотрены законом.