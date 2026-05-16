Новый индустриально-логистический парк запустят в Абайской области
Акиму области Берику Уали был представлен проект Бақты индустриально-логистического парка, который планируется реализовать в районе Мақаншы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках проекта предусмотрено строительство индустриально-логистического парка в селе Бакты. Общая площадь объекта составит 3 тысячи гектаров. Объем инвестиций превышает 1 млрд долларов США. Реализация проекта запланирована на 2027–2035 годы.
Инициатором и инвестором проекта выступает совместное предприятие «Казахстанско-Китайский индустриальный парк». Строительно-инфраструктурные работы будут выполнять компании MakWool Group LLP и китайская «Beijing DDS Decoration and Renovation Engineering Co., Ltd.».
На территории индустриального парка планируется развитие производств в сферах машиностроения, переработки сельскохозяйственной продукции, переработки китайских лекарственных трав, производства бытовой техники и бытовой химии, сборки гражданских дронов, а также возобновляемой энергетики и логистики. Кроме того, будут созданы зоны свободной торговли и логистические центры.
В рамках проекта будет проведена вся необходимая инфраструктура: подведены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также планируется строительство жилых домов и социальных объектов для более чем 10 тысяч человек.
Глава региона отметил, что данный проект позволит значительно усилить транзитный и производственный потенциал области.
«Участок площадью 3000 гектаров — это очень большая территория. Можно сказать, что здесь будет построен новый город. Здесь будут сосредоточены производственные объекты, которые придадут новый импульс развитию экономики. Например, предприятия по переработке сельхозпродукции смогут сотрудничать с районами Бородулиха, Бескарагай, Кокпекты, Урджар, поскольку там производится большое количество масличных культур. Также всегда востребованы ветровая и солнечная энергетика. После завершения строительства железной дороги Аягоз–Тачэн появится возможность экспортировать продукцию как по железной дороге, так и автомобильным транспортом», — отметил Берик Уали.
Самое читаемое
- Узбекистан привлек $6 млрд в дата-центры и предложил странам ОТГ цифровой коридор
- Новую мечеть в Туркестане предложили назвать в честь Миромона Ата
- Названы регионы с наибольшим числом старых автомобилей
- Гражданам тюркских стран могут разрешить пересекать границы без паспортов
- Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в Африке