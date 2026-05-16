Новый индустриально-логистический парк запустят в Абайской области

В рамках проекта предусмотрено строительство индустриально-логистического парка в селе Бакты. Общая площадь объекта составит 3 тысячи гектаров. Объем инвестиций превышает 1 млрд долларов США. Реализация проекта запланирована на 2027–2035 годы.

Инициатором и инвестором проекта выступает совместное предприятие «Казахстанско-Китайский индустриальный парк». Строительно-инфраструктурные работы будут выполнять компании MakWool Group LLP и китайская «Beijing DDS Decoration and Renovation Engineering Co., Ltd.».

На территории индустриального парка планируется развитие производств в сферах машиностроения, переработки сельскохозяйственной продукции, переработки китайских лекарственных трав, производства бытовой техники и бытовой химии, сборки гражданских дронов, а также возобновляемой энергетики и логистики. Кроме того, будут созданы зоны свободной торговли и логистические центры.

В рамках проекта будет проведена вся необходимая инфраструктура: подведены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также планируется строительство жилых домов и социальных объектов для более чем 10 тысяч человек.

Глава региона отметил, что данный проект позволит значительно усилить транзитный и производственный потенциал области.