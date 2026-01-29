В "AMANAT" состоялось расширенное заседание республиканского партийного совета по вопросам цифрового развития и искусственного интеллекта. Ключевой темой стала реализация приоритетов Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также практические шаги по цифровой модернизации страны и повышению цифровой грамотности граждан. В ходе обсуждения IT-сообщество поддержало идею партийцев о создании в каждом районе страны своего IT-хаба, передаёт BAQ.KZ.

Участники встречи подчеркнули, что Президентом в Послании и на V заседании Национального Курултая поставлены амбициозные задачи по внедрению инновационных цифровых решений и ИИ во всех сферах.

В своем выступлении Спикер Мажилиса, Председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов отметил, что партия активно участвует в реализации курса Президента и сегодня наша страна уже достигла высоких показателей по цифровизации – согласно индексу ООН Казахстан занимает 24-е место по развитию электронного правительства.

"Цифровизация и искусственный интеллект – это не просто отраслевая повестка, а масштабное и динамичное направление, определяющее развитие всей страны. Глава государства лично выступает инициатором фундаментальных преобразований в этой сфере и держит данный вопрос на особом контроле. Новые цифровые технологии и искусственный интеллект должны работать на благо нашего народа и будущего страны. Каждый гражданин, каждая семья, всё общество должны ощущать их реальную пользу. Партия "AMANAT", как общественно-политическая опора Президента, должна находиться в авангарде этой работы", – сказал он.

Спикер Мажилиса рассказал, что партией "AMANAT" успешно реализуется ряд инициатив, направленных на формирование новой цифровой культуры. Так, проект "Цифрлық қоғам" охватил все регионы страны и ориентирован на повышение цифровой грамотности, а также обучение граждан безопасному и осознанному использованию цифровых технологий. В рамках проекта особый акцент делается на социально уязвимые категории населения – пенсионеров, многодетных матерей, безработных, людей с особыми потребностями.

За счет внедрения единой цифровой системы обработки обращений и использования чат-ботов для консультаций граждан новый импульс развития получил проект "Қарызсыз қоғам". Только за прошлый год по его линии прошли обучение и получили юридическую поддержку более 800 тысяч человек.





Кроме того, депутаты фракции партии "AMANAT" инициировали разработку Цифрового кодекса и Закона "Об искусственном интеллекте". Эти документы позволили Казахстану сформировать современную правовую основу для развития ИИ, платформенной экономики и работы с большими данными.

В ходе обсуждения участники заседания подчеркнули, что партия "AMANAT" должна консолидировать усилия государства, общества, экспертов и бизнеса по внедрению цифровых технологий и ИИ. Для этого было предложено создать при партии позицию цифрового комиссара. На эту должность была выдвинута депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Такая общественная должность станет механизмом защиты прав граждан в цифровой среде, он всегда будет стоять на стороне человека в новой цифровой реальности. Цифровой комиссар будет координировать работу по поддержке талантливой молодежи в сфере IТ во всех регионах страны, усилит контроль за внедрением интернета в отдаленных селах.

В свою очередь Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил высокие темпы цифровой трансформации в государственном и финансовом секторах. Он подчеркнул, что для повышения цифровой грамотности среди широких слоев населения Министерство искусственного интеллекта и Astana Hub готовы поддержать партию по проведению обучающих курсов по всей стране.

В ходе заседания прозвучал ряд содержательных предложений. Так, международный IT-эксперт Андрей Биклемишев обратил внимание на критическую зависимость цифровизации от качества данных и кадров, отметив, что на местах до сих пор сохраняется ручной ввод информации и дефицит специалистов. Председатель IT-Ассоциации Казахстана Айымгуль Абилова подчеркнула необходимость расширения механизмов государственно-частного партнерства и декриминализации экономических споров в отрасли для улучшения инвестиционного климата. Руководитель управления информатизации Костанайской области Азамат Кашиев, высказал мнение, что крупные изменения в городах должны предварительно моделироваться в цифровой среде и вписываться в единую цифровую архитектуру региона. При этом концепция "смарт-городов" и "смарт-регионов" должна учитывать специфику каждой территории и опираться на библиотеку типовых, адаптируемых цифровых решений.

По итогам встречи состоялось вручение благодарственных писем членам партии, партнёрам и экспертам за вклад в развитие цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, представители профильных ведомств, эксперты и руководители цифровых проектов. В онлайн-формате к обсуждению подключились представители регионов и филиалов партии.